45 günde 21 kilo verdi! Kızılcık Şerbeti'nin fettan Nilay'ı Feyza Civelek bakın nasıl zayıflamış! "Üzüntüden saçkıran oldum..."

Kızılcık Şerbeti dizisinin başarılı oyuncusu Feyza Civelek, son zamanlarda sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği konuşulan isimler arasında yer alıyor. Nilay karakterini canlandıran Civelek, geçmişte verdiği bir röportajla sık sık gündeme geliyor. Katıldığı bir programda nasıl kilo verdiği hakkında açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu hakkında detayları sizler için derledik. İşte Feyza Civelek'in kilo verme sırrı...

"ÜZÜNTÜDEN SAÇKIRAN OLDUM" Hastalığını anlatan Feyza Civelek köpeğini kaybettikten sonra olduğundan bahsederek, "Köpeğim vardı, vefat etti. Ben köpeğime çok düşkündüm, 11 yıl benimle yaşadı. Evladım gibiydi. Köpeğimi kaybettim ve sırtıma dövmesini yaptırdım. Onu kaybettikten sonra sedef hastası oldum. Üzüntüden sıkıntıdan saç kıran oldum. Bir sürü sıkıntı yaşadım ve bu biraz benim dönüm noktam oldu." dedi.