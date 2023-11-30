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45 günde 21 kilo verdi! Kızılcık Şerbeti'nin fettan Nilay'ı Feyza Civelek bakın nasıl zayıflamış! "Üzüntüden saçkıran oldum..."

Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen karakteri Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek'in son zamanlarda sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği konuşuluyor. Dizideki performansıyla büyük takdir toplayan Feyza Civelek, son dönemde verdiği kilolarla da gündeme oturmuştu. Sağlıklı yaşam ve düzenli beslenme alışkanlıklarıyla formunu koruyan Civelek'in kilo verme sırrı bakın neymiş! İşte Feyza Civelek'in 18 günde kilo verme yöntemi...

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Giriş Tarihi 30 Kasım 2023, 17:18 Güncelleme 30 Kasım 2023, 17:24
45 günde 21 kilo verdi! Kızılcık Şerbeti’nin fettan Nilay’ı Feyza Civelek bakın nasıl zayıflamış! Üzüntüden saçkıran oldum...

Kızılcık Şerbeti dizisinin başarılı oyuncusu Feyza Civelek, son zamanlarda sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği konuşulan isimler arasında yer alıyor. Nilay karakterini canlandıran Civelek, geçmişte verdiği bir röportajla sık sık gündeme geliyor. Katıldığı bir programda nasıl kilo verdiği hakkında açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu hakkında detayları sizler için derledik. İşte Feyza Civelek'in kilo verme sırrı...

"ÜZÜNTÜDEN SAÇKIRAN OLDUM"

Hastalığını anlatan Feyza Civelek köpeğini kaybettikten sonra olduğundan bahsederek, "Köpeğim vardı, vefat etti. Ben köpeğime çok düşkündüm, 11 yıl benimle yaşadı. Evladım gibiydi. Köpeğimi kaybettim ve sırtıma dövmesini yaptırdım. Onu kaybettikten sonra sedef hastası oldum. Üzüntüden sıkıntıdan saç kıran oldum. Bir sürü sıkıntı yaşadım ve bu biraz benim dönüm noktam oldu." dedi.

1.5 AYDA 21 KİLO VERDİ

1.5 ayda 21 kilo verdiğini söyleyen Feyza Civelek,"Kilolu oyunculara başrol vermiyorlar. Ben bir film için anlaşmıştım, kiloluyum diye olmadı. Zayıfladıktan sonra çok fazla teklif gelmeye başladı. Çünkü güzellik algısı maalesef var." açıklamasında bulundu.

79'DEN 58'E DÜŞMÜŞTÜ!

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Feyza Civelek 2.5 ayda 20 kilo verdi. 78 kilodan 58 kiloya kadar düşen 28 yaşındaki ülü oyuncu zayıflama sırrını açıkladı. Feyza Civelek "Her gün 1.5 saat yürüdüm. Sebze ağırlıklı beslendim" ifadelerine yer verdi.

45 GÜNDE 20 KİLO VERDİREN DİYET LİSTESİ ÖRNEĞİ

Kahvaltı:

  • 🥣 Yulaf ezmesi (yarım su bardağı) süt veya yoğurt ile
  • 🍌 Yarım muz veya başka bir meyve
  • 🍞 1 dilim tam buğday ekmeği üzerine az yağlı peynir

Ara Öğün:

  • 🌰 Bir avuç badem veya ceviz

Öğle:

  • 🍗 Izgara tavuk göğsü veya somon balığı (150 gram)
  • 🌾 Bulgur pilavı veya esmer pirinç (1 su bardağı)
  • 🥦 Sebzeler (brokoli, havuç, yeşil fasulye gibi)

Ara Öğün:

  • 🍏 Yoğurt veya bir elma

Akşam:

  • 🍖 Izgara hindi göğsü veya ızgara tavuk (150 gram)
  • 🍝 Quinoa veya tam buğday makarna (1 su bardağı)
  • 🥗 Salata (marul, domates, salatalık gibi)

İkinci Akşam Ara Öğün:

  • 🍍 Bir dilim ananas veya bir avuç çilek

Bu önerilen diyet listesi, bireysel ihtiyaçlarınıza ve sağlık durumunuza bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, kilo verme sürecinizde bir uzmana danışmanız önemlidir.

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