43'lük oyuncu bir deri bir kemik kaldı! "1 aylık süreçte 4-5 kilo verdim..." Çatır çutur yağ yakan Burçin Terzioğlu diyeti!

Oyuncu, bu süreçte yemek yemesine rağmen kilo verdiğini vurgulayarak, sağlıklı kilo kaybının mümkün olduğunu gösteriyor.

Terzioğlu yıllar önce verdiği bir röportajda frmunu korumasıyla ilgili olarak "Çok yoğun bir tempoda çalışıyordum. 1 aylık süreçte 4-5 kilo verdim. Aslında yiyerek kilo verdim. Yoğun tempo arasında yememe rağmen eridim…" dedi.