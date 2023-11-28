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43'lük oyuncu bir deri bir kemik kaldı! "1 aylık süreçte 4-5 kilo verdim..." Çatır çutur yağ yakan Burçin Terzioğlu diyeti!

Ünlülerin zayıflama ve formda kalma yöntemleri, çoğunlukla sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve disiplinli bir yaklaşım içerir. Bu konuda örnek alınabilecek isimlerden biri de, 43 yaşındaki yetenekli oyuncu Burçin Terzioğlu. Terzioğlu'nun sadece oyunculuk yeteneğiyle değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam tarzı tercihleriyle de dikkat çeken fit ve sağlıklı görünümü, pek çok kişi için ilham kaynağı oluyor. İşte, Burçin Terzioğlu'nun sağlıklı yaşam tarzıyla ilgili bazı önemli noktalar:

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Giriş Tarihi 28 Kasım 2023, 08:24 Güncelleme 28 Kasım 2023, 08:24
43’lük oyuncu bir deri bir kemik kaldı! 1 aylık süreçte 4-5 kilo verdim... Çatır çutur yağ yakan Burçin Terzioğlu diyeti!

Başarılı oyuncu Burçin Terzioğlu, sadece oyunculuk yetenekleriyle değil, aynı zamanda fit ve sağlıklı bir görünümüyle de büyük ilgi çekiyor. 43 yaşındaki ünlü oyuncu bakın formunu nasıl koruyormuş!

BURÇİN TERZİOĞLU'NUN ZAYIFLAMA SIRRI!

43 yaşındaki ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, kısa sürede gerçekleştirdiği etkileyici kilo kaybıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Terzioğlu geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda 4 hafta içinde 4-5 kilo verdiğini açıklarken, kilo kaybının sırrını "yoğun tempoda çalışmak" ve "sağlıklı beslenme" olarak belirtiyor.

Oyuncu, bu süreçte yemek yemesine rağmen kilo verdiğini vurgulayarak, sağlıklı kilo kaybının mümkün olduğunu gösteriyor.

Terzioğlu yıllar önce verdiği bir röportajda frmunu korumasıyla ilgili olarak "Çok yoğun bir tempoda çalışıyordum. 1 aylık süreçte 4-5 kilo verdim. Aslında yiyerek kilo verdim. Yoğun tempo arasında yememe rağmen eridim…" dedi.

🍏🥑 Kahvaltı:

Yarım fincan yulaf + meyve
Yarım avokado

🌰 Ara Öğün:

Bir avuç badem veya ceviz

🥗 Öğle:

Izgara tavuk/somon + esmer pirinç/bulgur + yeşillikli salata

🍞 Ara Öğün:

Süzme yoğurt + tam tahıllı ekmekle az yağlı peynir

🍲 Akşam:

Fırında sebzeler + mercimek çorbası/yeşil mercimek salatası + ızgara tavuk/hindi

🍹 Ara Öğün (İsteğe Bağlı):

Meyve veya taze sıkılmış meyve suyu

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