Gönül Dağı dizisinde ciğerleri parçalayacak ayrılık! Giden isim hayrete düşürdü

Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde, Muammer karakteri beklenmedik bir kalp krizi geçiriyor. Bu anlar, izleyicileri ekran başına kilitleyerek büyük bir heyecan yarattı. Fragmandaki "Hastayı kaybediyoruz" ifadeleri ise bekleyişi daha da artırdı. AncakMuammer karakterinin ölüp ölmediği hala belirsizliğini koruyor.
SÜRPRİZ AYRILIK
Gelen iddialara göre, Muammer karakterini canlandıran Ali Düşenkalkar, sena""ryonun sona ermesi nedeniyle 116. bölümden itibaren diziden ayrılacak.
Bu sürpriz ayrılık diziseverleri derinden etkileyecek gibi görünüyor. Muammer karakterinin kalbinin duracağı ve usta oyuncunun bu şekilde veda edeceği tahmin ediliyor.