Gönül Dağı dizisinde ciğerleri parçalayacak ayrılık! Giden isim hayrete düşürdü

Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde, Muammer karakteri beklenmedik bir kalp krizi geçiriyor. Bu anlar, izleyicileri ekran başına kilitleyerek büyük bir heyecan yarattı. Fragmandaki "Hastayı kaybediyoruz" ifadeleri ise bekleyişi daha da artırdı. AncakMuammer karakterinin ölüp ölmediği hala belirsizliğini koruyor.