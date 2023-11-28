51 yaşında 36 beden olma sırrı! 7 günde 7 kilo götüren Demet Akalın diyeti! Canan Karatay’ın önerdiği o besin ile...

Demet Akalın'ın geçmişte uyguladığı diyet programı, sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Ünlü şarkıcının sadece bir haftada 7 kilo verdiği söylentileri, merak uyandırdı. İşte ünlü şarkıcının zayıflama yöntemi...
Demet Akalın'ın geçmişte uyguladığı diyet programı, sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Ünlü şarkıcının sadece bir haftada 7 kilo verdiği söylentileri, merak uyandırdı. İşte ünlü şarkıcının zayıflama yöntemi...
TOPLAMDA 31 KİLO VERDİ!
Demet Akalın'ın doğum sonrası aldığı 31 kiloyu hızla vermek için uyguladığı iddia edilen şok diyet ise oldukça konuşuldu. Bu diyeti sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı, kilo verme sürecini takipçileriyle paylaşıyor.
İŞTE DEMET AKALIN'IN YILLAR ÖNCE AÇIKLADIĞI ZAYIFLAMA SIRRI;
"Migren ağrım ve vertigo hepsi üst üste geldi. 1.5 aydır kortizon tedavisi görüyordum. Herkes kiloma takmış. 100 kilo olayım yeter ki şu ağrılarımdan kurtulayım. Oksijen tedavisine başladım. Daha yeni diyete girdim"
YUMURTA DİYETİYLE 7 KİLO VERDİ
Yumurta diyeti yaparak doğum kilolarına veda eden Akalın devamında sporla 7 kilo daha verdiğini açıkladı. Akalın, "Çift hoca ile çalışıyorum. 6-7 kilo verdim. Onlar beni genç sandı galiba. Yoğun tempo çalıştık. Ama iyiyim" dedi.
2 HAFTADA 15 KİLO VERDİREN YUMURTA DİYETİ
🍽️ Pazartesi
Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta, 1 dilim mandalina
Öğle: Meyve, 2 dilim tam buğday ekmeği
Akşam: Büyük bir tabak salata, tavuk
🍽️ Salı
Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta, 1 dilim mandalina
Öğle: Yeşil sebzelerle tavuk salatası
Akşam: Salata, 1 portakal, 2 haşlanmış yumurta
🍽️ Çarşamba
Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta, 1 dilim mandalina
Öğle: Yağsız peynir, 1 domates, 1 tam buğday ekmeği
Akşam: Salata, tavuk
🍽️ Perşembe
Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta, 1 dilim mandalina
Öğle: Meyve
Akşam: Salata, buharda pişmiş tavuk
🍽️ Cuma
Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta, 1 dilim mandalina
Öğle: Haşlanmış sebze, 2 yumurta
Akşam: Salata, balık ızgara
🍽️ Cumartesi
Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta, 1 dilim mandalina
Öğle: Meyve
Akşam: Tavuk, buharda pişmiş sebze
🍽️ Pazar
Kahvaltı: 2 haşlanmış yumurta, 1 dilim mandalina
Öğle: Domates salatası, buharda pişmiş sebze, tavuk
Akşam: Buharda pişmiş sebze