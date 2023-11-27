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Kızılcık Şerbeti'nde Alev emeline ulaşıyor! Pembe ve Rüzgar başını taşlara vuracak!

Kızılcık Şerbeti dizisinde yer yerinden oynayacak! Yeni bölüm fragmanını izleyenler şoke oldu. Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ceren Karakoç, Müjde Uzman gibi isimlerin yer aldığı dizinin 41. bölümünde kadroya Dilruba rolüyle Farah Zeynep Abdullah dahil oluyor. Alev ile Abdullah ise Pembe'den gizli tekrar görüşüyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 13:42 Güncelleme 27 Kasım 2023, 13:44
Kızılcık Şerbeti’nde Alev emeline ulaşıyor! Pembe ve Rüzgar başını taşlara vuracak!

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü merakla beklenirken yaşanan gelişmeler izleyiciyi heyecanlandırdı.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KIZILCIK ŞERBETİ'NDE

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah Kızılcık Şerbeti'nin 41. bölümünde kadroya dahil oldu. Abdullah dizide "Dilruba" rolüne hayat verecek.

Nursema'nın Amerika'dan gelen arkadaşını canlandıracak olan Abdullah'ın diziye konuk oyuncu olarak geldiği öğrenildi.

Ketche'nin yönettiği dizinin senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.

41. bölüm fragmanında ayrıca Alev ve Abdullah'ın uzun bir aradan sonra tekrar görüştüğü dikkat çekti. Sahneyi görenler 'Rüzgar ve Pembe ne tepki verecek acaba?' sorusunu yöneltti.

Alev'in ise Abdullah ile görüşürken mutluluğu izleyicilerin gözünden kaçmadı. Yeni bölümde neler olacağı merakla bekleniyor.

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