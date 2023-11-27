Kızılcık Şerbeti’nde Alev emeline ulaşıyor! Pembe ve Rüzgar başını taşlara vuracak!

Nursema'nın Amerika'dan gelen arkadaşını canlandıracak olan Abdullah'ın diziye konuk oyuncu olarak geldiği öğrenildi.

Ketche'nin yönettiği dizinin senaryosunu ise Melis Civelek ve Zeynep Gür kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen yer alıyor.

41. bölüm fragmanında ayrıca Alev ve Abdullah'ın uzun bir aradan sonra tekrar görüştüğü dikkat çekti. Sahneyi görenler 'Rüzgar ve Pembe ne tepki verecek acaba?' sorusunu yöneltti.

Alev'in ise Abdullah ile görüşürken mutluluğu izleyicilerin gözünden kaçmadı. Yeni bölümde neler olacağı merakla bekleniyor.