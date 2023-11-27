9 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! MasterChef Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek paylaştı! Son hali ortalığı salladı

MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden İtalyan şef Danilo Zanna, 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile dünyaevine girmiş ve bir yıl sonra oğlu Zeno Tibet'i kucağına almıştı. Zanna'nın 9 yıl evli kaldığı eski eşi Tuğçe Demirbilek, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ev halini yayınlayan Demirbilek, kısa sürede gündem oldu. Demirbilek'in son hali ise hayran bıraktı. İşte o paylaşım...