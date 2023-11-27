SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

9 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! MasterChef Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek paylaştı! Son hali ortalığı salladı

MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden İtalyan şef Danilo Zanna, 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile dünyaevine girmiş ve bir yıl sonra oğlu Zeno Tibet'i kucağına almıştı. Zanna'nın 9 yıl evli kaldığı eski eşi Tuğçe Demirbilek, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ev halini yayınlayan Demirbilek, kısa sürede gündem oldu. Demirbilek'in son hali ise hayran bıraktı. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 15:03 Güncelleme 27 Kasım 2023, 16:09
9 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! MasterChef Danilo Zanna’nın eski eşi Tuğçe Demirbilek paylaştı! Son hali ortalığı salladı 1

İtalyan şef Danilo Zanna, ATV ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programla adını geniş kitlelere duyurdu.

9 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! MasterChef Danilo Zanna’nın eski eşi Tuğçe Demirbilek paylaştı! Son hali ortalığı salladı 2

Şimdilerde MasterChef yarışmasında jüri görevi üstlenen Zanna, kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çekti.

9 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! MasterChef Danilo Zanna’nın eski eşi Tuğçe Demirbilek paylaştı! Son hali ortalığı salladı 3

Zanna, 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile dünyaevine girdi. Ünlü çift, 2013'te oğulları Zeno Tibet'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

SON DAKİKA