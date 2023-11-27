Burak Özçivit’in biricik eşi Fahriye Evcen’den anne-oğul pozu! Paylaşımlara hız verdi: Bornozlu pozlarıyla ortalığı kasıp kavurmuştu

Kuruluş Osman'ın başarılı başrolü Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Fahriye Evcen, geçen gün bornozlu 'günaydın' paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurmuştu. Instagram paylaşımlarına hız veren oyuncudan bu kez anne-oğul pozu geldi. Kerem ve Karan adlarında iki evladı olan Evcen, bir kez daha sosyal medyayı salladı. İşte Fahriye Evcen'in o paylaşımları...