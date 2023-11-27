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Burak Özçivit’in biricik eşi Fahriye Evcen’den anne-oğul pozu! Paylaşımlara hız verdi: Bornozlu pozlarıyla ortalığı kasıp kavurmuştu

Kuruluş Osman'ın başarılı başrolü Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Fahriye Evcen, geçen gün bornozlu 'günaydın' paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurmuştu. Instagram paylaşımlarına hız veren oyuncudan bu kez anne-oğul pozu geldi. Kerem ve Karan adlarında iki evladı olan Evcen, bir kez daha sosyal medyayı salladı. İşte Fahriye Evcen'in o paylaşımları...

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Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 15:25 Güncelleme 27 Kasım 2023, 15:25
Burak Özçivit’in biricik eşi Fahriye Evcen’den anne-oğul pozu! Paylaşımlara hız verdi: Bornozlu pozlarıyla ortalığı kasıp kavurmuştu 1

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit, 2017'de meslektaşı Fahriye Evcen ile dünyaevine girdi.

Burak Özçivit’in biricik eşi Fahriye Evcen’den anne-oğul pozu! Paylaşımlara hız verdi: Bornozlu pozlarıyla ortalığı kasıp kavurmuştu 2

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, Nisan 2019'da Karan'ı, Ocak 2023'te Kerem'i kucaklarına aldı.

Burak Özçivit’in biricik eşi Fahriye Evcen’den anne-oğul pozu! Paylaşımlara hız verdi: Bornozlu pozlarıyla ortalığı kasıp kavurmuştu 3

Parmak ısırtan evlilikleriyle sık sık adlarından söz ettiren oyuncu çiftten Fahriye Evcen, son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla bolca gündem oldu.

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