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10 adımda sivilce, siyah nokta, kırışıklık yok oluyor! Tescilli güzel Aybüke Pusat'ın bebek gibi cildinin sırrı! Güzellik formülü ortaya çıktı

28 yaşındaki Aybüke Pusat göz alıcı güzelliğiyle herkesin dikkatini çekiyor. Oyunculuk yeteneklerinin yanı sıra, kusursuz cildiyle de adından sıkça söz ettiren Pusat, 2014 Miss Turkey yarışmasında üçüncü güzellik unvanını kazanmış bir isim. Pek çok kişiyi hayrete düşüren cilt bakım yöntemleriyle de bilinen Pusat'ın bu konudaki sırları merak uyandırıyor. İşte, başarılı oyuncunun cilt bakımında uyguladığı yöntemler...

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Giriş Tarihi 25 Kasım 2023, 15:22 Güncelleme 25 Kasım 2023, 15:24
10 adımda sivilce, siyah nokta, kırışıklık yok oluyor! Tescilli güzel Aybüke Pusat’ın bebek gibi cildinin sırrı! Güzellik formülü ortaya çıktı

Aybüke Pusat'ın cilt bakımında kullanarak kusursuz bir görünüme sahip olmasını sağlayan yöntem ortaya çıktı. İşte 10 adımda pamuk gibi bir cildin sırrı... Aybüke Pusat, cilt bakımına büyük önem veren biri olarak tanınıyor. Günlük cilt bakım rutinini ihmal etmeyen Pusat, düzenli cilt bakımının sırlarını paylaşıyor. Cildini her zaman temiz ve sağlıklı tutmak için özel ürünler kullanıyor ve düzenli olarak cilt bakım uzmanlarına danışıyor. Ayrıca, sağlıklı beslenme ve bol su tüketiminin cilt sağlığı üzerindeki olumlu etkilerine de inanıyor.

Aybüke Pusat, cildinin kuru yapısından dolayı kendini bildi bileli krem kullanmayı alışkanlık haline getirmiş. Bu alışkanlığını çocukluktan annesinden ve babasından aldığını belirten Pusat, tüm bakım alışkanlıklarını ailesine borçlu olduğunu ifade ediyor.

LİMON SUYU MUCİZESİ

Güzel oyuncu her gün yüzünü ve boynunu dermatolojik ürünlerle temizleyip ardından limon suyu sürüyor. Limonun cildin canlılığını desteklediğini ve kremi uygulamadan önce bu yöntemi tercih ettiğini belirtiyor.

BABAANNESİNİN YÖNTEMİ

Cildine esneklik ve canlılık kazandırmak için Aybüke Pusat, babaannesinin yöntemini kullanıyor. Bu yöntemin cildine faydalı olduğunu ve aile geleneği olduğunu vurguluyor.

SODA VE TÜRK KAHVESİ PEELİNGİ

Peeling için dışarıdan ürün almak yerine kendi karışımını yapan Pusat, soda ve Türk kahvesiyle hazırladığı karışımın cildini doğal ve yumuşak tuttuğunu belirtiyor. Ayrıca, bu karışımın tüm vücuda da uygulanabileceğini ekliyor.

SAÇ BAKIMINDA ARGAN YAĞI MUCİZESİ

Saç bakımında Aybüke Pusat, düşük ısıda saç kurutma ve bigudi kullanma yöntemini tercih ediyor. Ayrıca, üç ayda bir keratin bakımı yaptırarak saçlarına doğal argan yağı ile maske uyguluyor.

Güzel oyuncu bakım sırlarını şu şekilde ifade ediyor;

"Cildim çok kuru olduğu için kendimi bildim bileli krem kullanırım. Çocukluktan gelen bir alışkanlık. Annem çok küçükken banyodan sonra krem sürerdi. Hâlâ bu alışkanlığım devam ediyor. Babam da annem de çok bakımlıydı. Tüm bakım alışkanlıklarımı ve tüyolarımı ikisine borçluyum."

"Her gün yüzümü ve boynumu dermatolojik ürünlerle temizliyorum. Ardından limon suyu sürüyor ve kurumasını bekliyorum. Kremi, ardından uyguluyorum. Bu yöntem cildime hem esneklik hem de canlılık katıyor. Babaannemin yöntemiymiş."

"Ben de babamdan öğrendim. Peeling için asla dışarıdan ürün almıyorum. Soda ve Türk kahvesi karışımıyla kendim yapıyorum. Cildimi hem doğal hem de yumuşacık yapıyor. Üstelik tüm vücuda da uygulanabiliyor."

"Günlük makyajımda sadece göz altlarıma kapatıcı sürüp kirpiklerime bol maskara uyguluyorum. Özel günlerde bordo ruj sürmeyi çok seviyorum. Dudaklarım da cildim kadar kuru. Çantamdan asla nemlendirici lipstick'lerimi ayırmam. Her dakika ihtiyacım oluyor. Renklileri ile de günlük makyajımı tamamlayabiliyorum. Highlighter'ı günlük kullanmaya yeni başladım."

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