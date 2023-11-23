O meşhur "Sus" pozunu veren Dilek Tunca'nın son hali yıllar sonra ortaya çıktı! 47 yıl önce hemşire pozu veren ünlü model...

47 yıl önce 'sus' pozu veren hemşire olarak karşımıza çıkmıştı Dilek Tunca... İstanbul'da, bundan tam 47 sene önce bir reklam ajansı tarafından ödünç alınan hemşire kıyafetiyle çektirdiği fotoğrafla tanıdık onu. Hastane, sağlık ocağı ya da klinik sağlık merkezi... Ülkenin dört bir yanında hastane koridorlarında onun fotoğrafı asılı duvarda sana susmanı söyleyen bir kadın portresi; tanıdınız değil mi? İşte hemşire Dilek Tunca'nın son hali...