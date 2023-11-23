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O meşhur "Sus" pozunu veren Dilek Tunca'nın son hali yıllar sonra ortaya çıktı! 47 yıl önce hemşire pozu veren ünlü model...

47 yıl önce 'sus' pozu veren hemşire olarak karşımıza çıkmıştı Dilek Tunca... İstanbul'da, bundan tam 47 sene önce bir reklam ajansı tarafından ödünç alınan hemşire kıyafetiyle çektirdiği fotoğrafla tanıdık onu. Hastane, sağlık ocağı ya da klinik sağlık merkezi... Ülkenin dört bir yanında hastane koridorlarında onun fotoğrafı asılı duvarda sana susmanı söyleyen bir kadın portresi; tanıdınız değil mi? İşte hemşire Dilek Tunca'nın son hali...

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Giriş Tarihi 23 Kasım 2023, 17:04 Güncelleme 23 Kasım 2023, 17:04
O meşhur Sus pozunu veren Dilek Tunca’nın son hali yıllar sonra ortaya çıktı! 47 yıl önce hemşire pozu veren ünlü model... 1

Dilek Tunca'nın son hali ortaya çıktı görenler tanıyamadı! 46 yıl önce 'sus' pozu veren hemşire olarak karşımıza çıkmıştı...

O meşhur Sus pozunu veren Dilek Tunca’nın son hali yıllar sonra ortaya çıktı! 47 yıl önce hemşire pozu veren ünlü model... 2

1970'lerde İstanbul'da sus işareti yapan hemşire pozuyla tanınan, şimdilerde bilinmeyen eski model Dilek Tunca'nın son hali ortaya çıktı.

O meşhur Sus pozunu veren Dilek Tunca’nın son hali yıllar sonra ortaya çıktı! 47 yıl önce hemşire pozu veren ünlü model... 3

Bir dönem sağlık merkezlerinin duvarlarını süsleyen, sembol haline gelmiş, 'sus işareti yapan hemşire' fotoğrafıyla ünlenen eski model Dilek Tunca, şimdilerde İzmir'de yaşıyor.

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