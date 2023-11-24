Vuslat Doğan Sabancı eşi Ali Sabancı'yı asla affetmiyor! "Kazayı senin yüzünden yaptık" | Bot kazası evliliklerini de vurdu

Türkiye Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın Yunan adalarında yaptığı kaza ile şoku yaşadı. Kaza sonrası apar topar İstanbul'a getirilen Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı bir süre tedavi görmüştü.Yüzünden ağır yaralanan Vuslat Doğan Sabancı da, estetik ameliyat için ABD'ye gitmişti. Sabancı çiftinden yeni haberler var. İddialara göre Vuslat Doğan Sabancı kazadan eşi Ali Sabancı'yı sorumlu tutuyor.