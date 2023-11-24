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Vuslat Doğan Sabancı eşi Ali Sabancı'yı asla affetmiyor! "Kazayı senin yüzünden yaptık" | Bot kazası evliliklerini de vurdu

Türkiye Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın Yunan adalarında yaptığı kaza ile şoku yaşadı. Kaza sonrası apar topar İstanbul'a getirilen Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı bir süre tedavi görmüştü.Yüzünden ağır yaralanan Vuslat Doğan Sabancı da, estetik ameliyat için ABD'ye gitmişti. Sabancı çiftinden yeni haberler var. İddialara göre Vuslat Doğan Sabancı kazadan eşi Ali Sabancı'yı sorumlu tutuyor.

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 08:28 Güncelleme 24 Kasım 2023, 12:37
Vuslat Doğan Sabancı eşi Ali Sabancı’yı asla affetmiyor! Kazayı senin yüzünden yaptık | Bot kazası evliliklerini de vurdu 1

Esas Holding'in patronu Ali Sabancı, eşi Vuslat Doğan Sabancı, oğulları Emrecan ve Kaan Ali ile Yunanistan tatiline çıktı.Lüks yatı Latiko ile 24 Ağustos'ta Leros Adası'na demir attı.

Vuslat Doğan Sabancı eşi Ali Sabancı’yı asla affetmiyor! Kazayı senin yüzünden yaptık | Bot kazası evliliklerini de vurdu 2

Akşam yemeği için ailesiyle Zodyak botuna atladı. Ancak kıyıya giderken kayalıklara çarptı.

Vuslat Doğan Sabancı eşi Ali Sabancı’yı asla affetmiyor! Kazayı senin yüzünden yaptık | Bot kazası evliliklerini de vurdu 3

Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Leros Adası'ndaki hastaneye kaldırılan Ali Sabancı, hemen ameliyata alındı. 7 saat süren operasyonun ardından Türkiye'ye getirilen Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, uzun süre İstanbul Şişli'deki özel hastanede tedavi altına alındı.


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