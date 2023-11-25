2 haftada 5 kilo verdiren Merve Oflaz diyeti! Cayır cayır yağ yakan yöntem! Her gün saat 13.00 ve 17.00’de...

SADECE 2 ÖĞÜN BESLENİYOR

Ekmek ve tatlı tüketiminden kaçındığını belirten Oflaz, çoğu zaman protein kaynağı olarak balık eti tercih ettiğini ifade etti. İki öğün beslenmeyi tercih ettiğini belirten Merve Oflaz, ilk öğünü saat 13.00'te, ikinci öğünü ise 17.00'de yediğini açıkladı. Sabahları hemen stretching ve bazen yoga yaptığını ekleyen oyuncu, ağır bir gün geçmiyorsa bu egzersizi devam ettirdiğini belirtti.