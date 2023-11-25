2 haftada 5 kilo verdiren Merve Oflaz diyeti! Cayır cayır yağ yakan yöntem! Her gün saat 13.00 ve 17.00’de...

Pandemi döneminde verdiği kilolarıyla gündeme geen Merve Oflaz'ın zayıflama sırrı sık sık yeniden gündeme geliyor. İşte ekranların sevilen isimlerinden Merve Oflaz'ın formunu koruma sırrı...
Pandemi döneminde verdiği kilolarıyla gündeme geen Merve Oflaz'ın zayıflama sırrı sık sık yeniden gündeme geliyor. İşte ekranların sevilen isimlerinden Merve Oflaz'ın formunu koruma sırrı...
Ünlü oyuncu Merve Oflaz'ın pandemi döneminde aldığı kiloları nasıl verdiği sık sık yeniden gündeme geliyor. Oflaz, kış boyunca sıkıntıdan kaynaklanan aşırı yeme alışkanlıkları nedeniyle 4 kilo kadar aldığını itiraf ederken, spor motivasyonunu kaybettiğini dile getirdi. Ancak tekrar formuna girmek adına antrenmanlara başlayarak, kişiselleştirilmiş bir diyet programı oluşturdu.
"Beslenirken denge son derece önemli benim için" diyen ünlü oyuncu, hafta sonları biraz daha esnek davrandığını ancak hafta içinde çok dikkat ettiğini söyledi.
SADECE 2 ÖĞÜN BESLENİYOR
Ekmek ve tatlı tüketiminden kaçındığını belirten Oflaz, çoğu zaman protein kaynağı olarak balık eti tercih ettiğini ifade etti. İki öğün beslenmeyi tercih ettiğini belirten Merve Oflaz, ilk öğünü saat 13.00'te, ikinci öğünü ise 17.00'de yediğini açıkladı. Sabahları hemen stretching ve bazen yoga yaptığını ekleyen oyuncu, ağır bir gün geçmiyorsa bu egzersizi devam ettirdiğini belirtti.
HAFTADA 4 KİLO VERDİREN YEŞİL ELMA DETOKSU
Malzemeler
1 büyük yeşil elmanın kalınca soyulmuş kabuğu
6 dal maydanoz
1 adet kabuk tarçın
Taze zencefil
1 tatlı kaşığı yeşil çay
1 tatlı kaşığı elma sirkesi ve 1 adet limon
Yapılışı
Tüm malzemeleri bir tencereye atın ve üzerine 1.5 litre su ekleyin.(Elma sirkesi hariç)
5 dakika kısık ateşte kaynatın.
Kaynadıktan sonra 5 dakika demlenmeye bırakın.
Karışımı 1 kaba alın içine 1 tatlı kaşığı elma sirkesi ekleyin.
Gün içerisinde tüketin.
Bunu haftada sadece 2 kez yapın