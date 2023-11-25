Hande Erçel'e Hakan Sabancı ambargosu! Kostüm temalı 30.doğum günü partisinde Hakan tek tek herkesi uyardı "Çekmeyin"

Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü... Artık ilişkilerini gizlemeyen Hande Erçel ile Hakan Sabancı hem birlikte fotoğraf paylaşıyor hem de birlikte boy göstermekten çekinmiyor. 24 Kasım doğum günü olan Hande Erçel'in bu özel gününü 'The Great Gatsby (Muhteşem Gatsby)' temalı bir doğum günü partisiyle kutladı. Geceye ablası Gamze Erçel ile eşi Caner Yıldırım, sevgilisi Hakan Sabancı, ağabeyi Hacı Sabancı ile eşi Nazlı Sabancı da katıldı. Ancak bu doğum günü partisi ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...