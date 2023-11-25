PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

İbrahim Selim sessiz sedasız nişanlandı! 44'lük sunucunun sevgilisi bakın kim çıktı! "Eda Ece derin bir nefes alabilir..."

Ünlü seslendirme sanatçısı ve sunucu İbrahim Selim, uzun süredir merakla beklenen nişan haberini nihayet açıkladı. Sessiz sedasız bir şekilde gerçekleşen nişan töreni, sanatçının sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı romantik bir fotoğraf ile duyuruldu. Geçtiğimiz gün yaşanan bu olayda Selim'in, yakın arkadaşı Eda Ece'nin etkisi olduğu iddia ediliyor. Sosyal medya kullanıcıları, Eda Ece'nin daha önce İbrahim Selim'in aşk hayatında ne kadar etkili olduğunu hatırlayarak, Selim'in nişan fotoğraflarına eğlenceli yorumlarda bulundu. İşte tüm detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Kasım 2023, 20:36 Güncelleme 25 Kasım 2023, 20:43
İbrahim Selim sessiz sedasız nişanlandı! 44’lük sunucunun sevgilisi bakın kim çıktı! Eda Ece derin bir nefes alabilir...

Seslendirme sanatçısı, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu İbrahim Selim, YouTube'un sevilen isimlerinden biri olarak biliniyor.

Eda Ece'nin yaz aylarında paylaştığı hikayede, İbrahim Selim'in evine yemeğe geldiği sırada Daye Ay ile olan ilişkisini ele vermişti. Sonrasında ise İbrahim Selim sosyal medyada paylaştığı seri fotoğraflarla bu ilişkiyi resmen ilan etmişti.

Aşk hızlı bir şekilde ilerledi ve geçtiğimiz Eylül ayında gelen bir mesajla çiftin nişanlandığı iddia edildi.

Ancak bu iddiaya dair çiftten herhangi bir açıklama gelmemişti.

Bugün İbrahim Selim"sürpriz sonlu" bir fotoğraf serisi paylaşarak nişanlandıklarını doğruladı.

Özellikle İbrahim Selim'in son gönderilerindeki detaylar incelendiğinde, nişan haberinin aslında uzun süredir bilindiği anlaşılıyor.

Ayrıca Selim'in yeni programı Ajaba'da sağ elinde alyans olduğu görülüyor.

Bu olayın ardından Eda Ece'nin yakın arkadaiı İbrahim Selim'i sık sık evlenmeye teşvik ettiği anlar ise sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Birçok kişi nişan fotoğrafının altına "Eda Ece derin bir nefes alabilir." ve "Eda Ece ve ben çok mutluyuz şuan" gibi eğlenceli yorumlarda bulundu.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
CANLI TAKİP | İsrail soykırımda 50. gün! İlk rehine takası yapıldı: Gazze’de ateşkes Batı Şeria’da saldırı
Başkan Erdoğan’dan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı’nda önemli açıklamalar
Orhangazi’de yatırımlar hız kesmeden sürüyor
SON DAKİKA