İbrahim Selim sessiz sedasız nişanlandı! 44'lük sunucunun sevgilisi bakın kim çıktı! "Eda Ece derin bir nefes alabilir..."

Seslendirme sanatçısı, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu İbrahim Selim, YouTube'un sevilen isimlerinden biri olarak biliniyor.
Seslendirme sanatçısı, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu İbrahim Selim, YouTube'un sevilen isimlerinden biri olarak biliniyor.
Eda Ece'nin yaz aylarında paylaştığı hikayede, İbrahim Selim'in evine yemeğe geldiği sırada Daye Ay ile olan ilişkisini ele vermişti. Sonrasında ise İbrahim Selim sosyal medyada paylaştığı seri fotoğraflarla bu ilişkiyi resmen ilan etmişti.
Aşk hızlı bir şekilde ilerledi ve geçtiğimiz Eylül ayında gelen bir mesajla çiftin nişanlandığı iddia edildi.
Ancak bu iddiaya dair çiftten herhangi bir açıklama gelmemişti.
Bugün İbrahim Selim"sürpriz sonlu" bir fotoğraf serisi paylaşarak nişanlandıklarını doğruladı.
Özellikle İbrahim Selim'in son gönderilerindeki detaylar incelendiğinde, nişan haberinin aslında uzun süredir bilindiği anlaşılıyor.
Ayrıca Selim'in yeni programı Ajaba'da sağ elinde alyans olduğu görülüyor.
Bu olayın ardından Eda Ece'nin yakın arkadaiı İbrahim Selim'i sık sık evlenmeye teşvik ettiği anlar ise sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Birçok kişi nişan fotoğrafının altına "Eda Ece derin bir nefes alabilir." ve "Eda Ece ve ben çok mutluyuz şuan" gibi eğlenceli yorumlarda bulundu.