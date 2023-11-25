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Tam tamına 40 kilo verdi! O Ses Türkiye şampiyonu Pavarotti Hasan'ın son halini görenler gözlerine inanmıyor! Hasan Doğru bir deri bir kemik

Bir dönemin sevilen müzik yarışma programı olan O Ses Türkiye'de adını geniş kitlelere duyuran, Pavarotti Hasan olarak hafızalara kazınan Hasan Doğru tam 40 kilo verdi ve adeta bambaşka bir görünüme kavuştu. O Ses Türkiye şampiyonu olan Hasan Doğru sonrasında sırra kadem basmıştı. Ancak sosyal medyada epey aktif olan Doğru, kilo verdikten sonra son haliyle, görenleri şaşkına çeviriyor.

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Giriş Tarihi 25 Kasım 2023, 10:13 Güncelleme 25 Kasım 2023, 10:13
Tam tamına 40 kilo verdi! O Ses Türkiye şampiyonu Pavarotti Hasan’ın son halini görenler gözlerine inanmıyor! Hasan Doğru bir deri bir kemik 1

O Ses Türkiye' yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran, Acun Ilıcalı'nın 'Pavarotti Hasan' olarak seslendiği Hasan Doğru, Instagram hesabındaki yeni pozlarıyla görenleri şaşkına çeviriyor.

Tam tamına 40 kilo verdi! O Ses Türkiye şampiyonu Pavarotti Hasan’ın son halini görenler gözlerine inanmıyor! Hasan Doğru bir deri bir kemik 2

O Ses Türkiye yarışmasıyla adını duyurmayı başaran, Acun Ilıcalı'nın 'Pavarotti Hasan' olarak seslendiği Hasan Doğru güçlü sesi ve samimi halleri ile gönülleri feth etmişti.

Tam tamına 40 kilo verdi! O Ses Türkiye şampiyonu Pavarotti Hasan’ın son halini görenler gözlerine inanmıyor! Hasan Doğru bir deri bir kemik 3

Hasan Doğru, özellikle sesinin Pavarotti'ye benzetilmesiyle ünlenmişti.

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