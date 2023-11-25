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Tatil bitti işbaşı yaptı! Fahriye Evcen'in karavandan paylaştığı bornozlu günaydın pozu beğeni butonu çökertti "Bu güzellik şaka mı"

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2017 yılında evlendi ve 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Ocak ayında ise küçük oğulları Kerem'e kavuşan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde İtalya tatilleriyle gündeme gelen çiftten Evcen, bu kez karavan pozuyla beğeni butonu çökertti.

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Giriş Tarihi 25 Kasım 2023, 16:40 Güncelleme 25 Kasım 2023, 16:45
Tatil bitti işbaşı yaptı! Fahriye Evcen’in karavandan paylaştığı bornozlu günaydın pozu beğeni butonu çökertti Bu güzellik şaka mı 1

Oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

Tatil bitti işbaşı yaptı! Fahriye Evcen’in karavandan paylaştığı bornozlu günaydın pozu beğeni butonu çökertti Bu güzellik şaka mı 2

Ünlü çift, 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Evliliklerini iki çocukla taçlandıran ikili, Ocak ayında ise Kerem adını verdikleri oğullarına kavuştu.

Tatil bitti işbaşı yaptı! Fahriye Evcen’in karavandan paylaştığı bornozlu günaydın pozu beğeni butonu çökertti Bu güzellik şaka mı 3

Attıkları her adımla gündem olmayı başaran Özçivit ailesi, geçtiğimiz günlerde İtalya tatillerinden paylaştıkları karelerle çok konuşulmuştu.

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