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Şimdi Furkan Korkmaz'la düğün hazırlığında! "Plazma diyetine başladım..." İrem Sak 55 kiloya bakın nasıl düşmüş!

Günümüzde, ünlü kişiliklerin sağlık ve yaşam tarzları hakkındaki deneyimleri büyük ilgi görüyor. Bu konuda dikkat çeken isimlerden biri de başarılı oyuncu İrem Sak. Sak, geçmişteki kilo verme mücadelesiyle de geniş kitlelerin dikkatini çekiyor. Birkaç yıl önce verdiği bir röportajda kilo verme sırrını açıklayan Sak'ın uyguladığı yöntem, pek çok kişi için ilham kaynağı olmuş durumda. İrem Sak, kilo verme yolculuğunda uyguladığı özel yöntemlerle ön plana çıkıyor. Bu süreçte, Sak'ın disiplinli ve kararlı yaklaşımı göze çarpıyor. Kendi deneyimlerini paylaşarak, kilo vermek isteyenlere ilham veren Sak, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizin önemini vurguluyor. İşte İrem Sak'ın kilo verme sürecine dair bazı detaylar.

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Giriş Tarihi 23 Kasım 2023, 08:34 Güncelleme 23 Kasım 2023, 08:34
Şimdi Furkan Korkmaz’la düğün hazırlığında! Plazma diyetine başladım... İrem Sak 55 kiloya bakın nasıl düşmüş!

Türkiye'nin sevilen oyuncularından İrem Sak ve NBA'da kariyerine devam eden Furkan Korkmaz, aşklarıyla magazin gündemini meşgul ediyor. Nişanlarıyla dikkat çeken çift, şimdi de düğün hazırlıklarıyla adından söz ettiriyor. Düğün sürecinde büyük bir ilgiyle takip edilen İrem Sak geçmişte verdiği kilo verme mücadelesi ile tekrar gündeme geldi.Yıllar önce verdiği röportajda kilo verme sırrını açıklayan ünlü oyuncunun hangi yöntemi uyguladığı merak konusu oldu. İşte İrem Sak'ın zayıflama sırrı...

PLAZMA DİYETİ UYGULAMIŞ!

Yıllar önce verdiği bir röportajda kilolarıyla ilgili konuşan İrem Sak, "Plazma diyetine başladım. Ama yemeden de duramıyorum. Gece yarısı bile yemek yediğim oluyor. Asla sıfır bedene inemem. Zaten bedenim kıvrımlı. Bir de bana dizilerde küçücük taytlar giydiriyorlar, zayıf görünmem imkansız" dedi.

PLAZMA DİYETİ NEDİR?

Bu diyet plazma TV'lerin kişiyi basık ve olduğundan daha kilolu göstermesi sebebiyle yapılır. Ancak, bu terim genellikle bilimsel bir temele dayanmayan ve sağlıklı kilo kaybını destekleme iddiasında olan çeşitli diyet programlarını tanımlamak için kullanılır.

Kahvaltı:

🌾 Yulaf ezmesi veya tam buğday gevreği
🍌 Yarım muz veya çilek dilimleri
🥜 Badem ezmesi veya fındık
🥛 Yarım yağlı süt veya badem sütü

Ara Öğün:

🍏 Bir elma veya bir avuç ceviz

Öğle Yemeği:

🍗 Izgara tavuk göğsü veya fırınlanmış somon
🍚 Kahverengi pirinç veya bulgur pilavı
🥦 Taze sebzeler (brokoli, havuç, ıspanak vb.)
🥗 Zeytinyağlı salata

Ara Öğün:

🍦 Yoğurt veya süzme peynir
🍇 Bir avuç yaban mersini veya böğürtlen

Akşam Yemeği:

🥩 Izgara biftek veya ızgara tavuk
🍲 Quinoa veya tam buğday makarna
🍆 Fırınlanmış sebzeler (patates, kabak, biber vb.)
🥬 Yeşil salata

Ara Öğün (isteğe bağlı):

🌰 Bir avuç çiğ badem veya bir dilim ananas

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