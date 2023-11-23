Şimdi Furkan Korkmaz'la düğün hazırlığında! "Plazma diyetine başladım..." İrem Sak 55 kiloya bakın nasıl düşmüş!

Türkiye'nin sevilen oyuncularından İrem Sak ve NBA'da kariyerine devam eden Furkan Korkmaz, aşklarıyla magazin gündemini meşgul ediyor. Nişanlarıyla dikkat çeken çift, şimdi de düğün hazırlıklarıyla adından söz ettiriyor. Düğün sürecinde büyük bir ilgiyle takip edilen İrem Sak geçmişte verdiği kilo verme mücadelesi ile tekrar gündeme geldi.Yıllar önce verdiği röportajda kilo verme sırrını açıklayan ünlü oyuncunun hangi yöntemi uyguladığı merak konusu oldu. İşte İrem Sak'ın zayıflama sırrı...

PLAZMA DİYETİ UYGULAMIŞ! Yıllar önce verdiği bir röportajda kilolarıyla ilgili konuşan İrem Sak, "Plazma diyetine başladım. Ama yemeden de duramıyorum. Gece yarısı bile yemek yediğim oluyor. Asla sıfır bedene inemem. Zaten bedenim kıvrımlı. Bir de bana dizilerde küçücük taytlar giydiriyorlar, zayıf görünmem imkansız" dedi.