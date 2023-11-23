Çektiği video başına bela oldu! Gözaltına alınan Banu Parlak serbest kaldı: Koşarak uzaklaştı! Akla zarar savunma

Parlak, çektiği videoda silahın ruhsatlı olduğunu belirtmiş, "Benimde; araba, ev gibi değilde böyle meraklarım var. Ne yapalım yani. Çok bekledim bu günü. Ruhsatlı bu arada kimse bilmesin, kimseyi de silaha özendirmiyorum. Herkesin bir hobisi var arkadaş, her gün deli gibi film izliyorlar değil mi? Mafya babaları havada uçuşuyor. Bizim öyle bir şeyimiz yok yani. Şu an içi bile boş. Seviyoruz" yeni demişti.

Parlak işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Fenomen Parlak, emniyet çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

SERBEST KALDI KOŞARAK UZAKLAŞTI

Büyükçekmece Adalet Sarayı'na getirilen Parlak ilk olarak savcıya ifadesini verdi.

Savcılık, Parlak'ı adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Serbest bırakılan Parlak adliyeden koşarak uzaklaştı.

İFADESİNE ULAŞILDI

Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan dün akşam gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Banu Parlak'ın savcılık ifadesi de ortaya çıktı. Parlak, "Videodaki silah iş yerime gelen hatırlamadığım bir kişiye aitti. Seans sırasında silahı alıp hikaye çekmiştim. Benim Bahçeşehir'deki iş yerim kurşunlandığı için Ekim ayının başında silah aldım. Bu silahı internetten Aydın isimli kişiden aldım" dedi.



Sosyal medya fenomeni Banu Parlak silah ile çektiği bir videonun ardından 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan gözaltına alındı. Parlak'ın evinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile 9 mermi bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adalet Sarayı'na getirilen Parlak ilk olarak Cumhuriyet Savcısına ifadesini verdi.

"İŞ YERİM KURŞUNLANDIĞI İÇİN İNTERNETTEN RUHSATSIZ SİLAH ALDIM"

İfadesinde Parlak, "Videodaki beyaz renkli silah yaklaşık bir buçuk yıl önce iş yerime gelen hatırlamadığım bir kişiye aitti. Seans sırasında silahı ben alıp hikaye çekmiştim. Silahın gerçek olmadığını söylemişti. Benim bu silaha ilişkin ruhsatım yoktur. Herhangi bir silaha ilişkin de ruhsatım bulunmamaktadır. Benim Bahçeşehir'deki iş yerim kurşunlandığı için Ekim ayının başında silah aldım. Bu silahı internetten Aydın isimli kişiden aldım. WhatsApp üzerinden iletişime geçmiştik. Bana numaramı kaydetme dediği için kaydetmedim. Şu an da numarası bende mevcut değildir. Daha sonra bu silahı iş yerime farklı biriyle gönderdi. Bende parayı nakit olarak verdim. Bu silahı ruhsatsız olarak bulundurduğumu kabul ediyorum. Ben bu silahı herhangi bir yerde kullanmadım. Arama da polisler başlangıçta silahı bulamamışlardı. Ben kendi rızam ile teslim etmiştim. Başka silahım bulunmamaktadır. Serbest bırakılmayı talep ediyorum. İndirimli ceza olursa kabul etmek istiyorum" dedi.