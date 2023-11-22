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Neslihan Atagül'ün 'Sadece personel'e özel paylaşımları sosyal medyayı kasıp kavurdu! Eşi Kadir Doğulu'nun ihanet görüntüleri sonrası toparladı

Geçtiğimiz yaz aylarının en büyük skandallarından biri de Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu'nun, Alaçatı'da bir mekanda başka kadınlarla çekilmiş samimi görüntüleriydi. Çift hakkında boşanma iddiaları ortaya atılmış ancak sonrasında Doğulular hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etmişti. Bir süre sosyal medyada sessizliğini koruyan Neslihan Atagül şimdilerde paylaşımlarıyla kasıp kavuruyor. Atagül, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 16:25 Güncelleme 22 Kasım 2023, 16:25
Neslihan Atagül’ün ’Sadece personel’e özel paylaşımları sosyal medyayı kasıp kavurdu! Eşi Kadir Doğulu’nun ihanet görüntüleri sonrası toparladı

Neslihan Atagül'ün 'Sadece personel'e özel paylaşımları sosyal medyayı kasıp kavurdu! Eşi Kadir Doğulu'nun ihanet görüntüleri sonrası toparladı... Kendisi gibi oyuncu Neslihan Atagül ile evli olan Kadir Doğulu, geçtiğimiz mayıs ayında Alaçatı'da gittiği bir eğlence mekanında kadınlarla sarmaş dolaş objektiflere yansımıştı. Ünlü çift, bu görüntüler sonrası 'boşanma' haberleriyle magazin gündemine gelmişti. İkili, zor günleri tamamen geride bırakmayı başardı. Şimdilerde ise sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyorlar.

Her fırsatta birbirine olan aşklarını dile getiren ikili, uzun süre özel hayatlarıyla manşetlerden düşmemişti.

Doğulu, geçtiğimiz mayıs ayında arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye çıkarken, Çeşme Alaçatı'daki bir mekanda başka bir kadınla sarmaş dolaş halde görüntülenmişti.

"NESLİHAN DIŞINDA İMAM NİKAHLI EŞİM YOK"

Ünlü oyuncunun videosu kısa sürede sosyal medyada yayılmıştı. Kadir Doğulu, hakkında çıkan 'ihanet' ve 'imam nikâhı' iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı.

Uzun süre boşanacakları yönündeki haberlere konu olan ikili, zor günleri geride bıraktı.

Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen çiftten Atagül son paylaşımıyla yine gündem oldu.

"SADECE PERSONEL"

Atagül'ün son paylaşımı yine olay yarattı.

Atagül paylaşımına "Sadece personel" notunu düştü.

Atagül'ün bu paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

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