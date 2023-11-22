Neslihan Atagül'ün 'Sadece personel'e özel paylaşımları sosyal medyayı kasıp kavurdu! Eşi Kadir Doğulu'nun ihanet görüntüleri sonrası toparladı... Kendisi gibi oyuncu Neslihan Atagül ile evli olan Kadir Doğulu, geçtiğimiz mayıs ayında Alaçatı'da gittiği bir eğlence mekanında kadınlarla sarmaş dolaş objektiflere yansımıştı. Ünlü çift, bu görüntüler sonrası 'boşanma' haberleriyle magazin gündemine gelmişti. İkili, zor günleri tamamen geride bırakmayı başardı. Şimdilerde ise sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyorlar.