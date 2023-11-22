38 yaşında 38 beden olma sırrı! 30 kilo verdiren Seda Bakan diyeti! "Her gün 19.00'dan sonra..."

Ünlü oyuncu Seda Bakan, 2019 yılında dünyaya gelen ilk kızı Leyla'nın ardından 2023'te ikinci kızı Ela'yı kucakladı. Ancak, doğum sonrası hızlı bir şekilde formunu geri kazanarak, görenleri şaşkına çevirdi. 37 yaşındaki başarılı oyuncu, doğum sonrası kilo verme sürecini başarılı bir şekilde tamamlayarak, estetik ve enerjik görünümüyle dikkat çekiyor. Seda Bakan'ınverdiği kilolar ve formunu koruma sırlarıyla ilgili yaptığı açıklamalar da en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Egzersiz rutini, Seda'nın zayıflama sürecinde önemli bir rol oynamıştır. Düzenli olarak gerçekleştirdiği egzersizler, vücudunun sıkılaşmasına ve yağ yakımının hızlanmasına büyük katkı sağlamıştır. Kardiyo egzersizlerinin yanı sıra, kuvvet antrenmanları ve esneklik egzersizleri de programına dahil edilmiştir. Bu egzersizler, onun hem fiziksel hem de ruhsal olarak kendini iyi hissetmesine olanak tanımıştır.