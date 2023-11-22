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38 yaşında 38 beden olma sırrı! 30 kilo verdiren Seda Bakan diyeti! "Her gün 19.00'dan sonra..."

Ünlü oyuncu Seda Bakan, hamilelik sonrası dönemde kazandığı ekstra kiloları, alanında uzman bir diyetisyenin rehberliğinde uyguladığı özel bir beslenme programı ve düzenli egzersiz rutini sayesinde kısa sürede başarılı bir şekilde vermiştir. Seda'nın zayıflama yolculuğu, özellikle beslenme alışkanlıklarında yaptığı değişikliklerle dikkat çekmektedir. Uzman bir diyetisyenin önerdiği özel beslenme programını takip ederek, hem sağlıklı hem de dengeli bir diyet uygulamıştır. Bu program, onun ihtiyaç duyduğu besin öğelerini dengeli bir şekilde almasını sağlarken, aynı zamanda fazla kilolarından kurtulmasına yardımcı olmuştur. İşte bu ilham verici zayıflama sürecinin detayları...

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Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 08:15 Güncelleme 22 Kasım 2023, 08:15
38 yaşında 38 beden olma sırrı! 30 kilo verdiren Seda Bakan diyeti! Her gün 19.00’dan sonra...

Ünlü oyuncu Seda Bakan, 2019 yılında dünyaya gelen ilk kızı Leyla'nın ardından 2023'te ikinci kızı Ela'yı kucakladı. Ancak, doğum sonrası hızlı bir şekilde formunu geri kazanarak, görenleri şaşkına çevirdi. 37 yaşındaki başarılı oyuncu, doğum sonrası kilo verme sürecini başarılı bir şekilde tamamlayarak, estetik ve enerjik görünümüyle dikkat çekiyor. Seda Bakan'ınverdiği kilolar ve formunu koruma sırlarıyla ilgili yaptığı açıklamalar da en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Egzersiz rutini, Seda'nın zayıflama sürecinde önemli bir rol oynamıştır. Düzenli olarak gerçekleştirdiği egzersizler, vücudunun sıkılaşmasına ve yağ yakımının hızlanmasına büyük katkı sağlamıştır. Kardiyo egzersizlerinin yanı sıra, kuvvet antrenmanları ve esneklik egzersizleri de programına dahil edilmiştir. Bu egzersizler, onun hem fiziksel hem de ruhsal olarak kendini iyi hissetmesine olanak tanımıştır.

Ünlü oyuncu Seda Bakan, 38 yaşında olmasına rağmen, ikinci kızı Ela'yı dünyaya getirdikten sonra hızlı bir şekilde formunu koruyarak dikkatleri üzerine çekti. Bakan, hamilelik süreçlerinde aldığı kiloları başarıyla vermenin sırlarını paylaştı.

İlk hamileliğinde 30 kilo, ikinci hamileliğinde ise 10 kilo aldığını açıklayan Seda Bakan, doğum sonrası kilo verme sürecinde emzirmenin büyük bir rol oynadığını belirtiyor. Ünlü oyuncu, özellikle akşam saatlerinde yemek yeme alışkanlığını değiştirerek, kilo kontrolünü sağlamış.

19.00'DAN SONRA BİR ŞEY YEMİYORUM!

Yıllar önce verdiği bir röportajda doğum kilolarından nasıl kurtulduğunu açıklayan Bakan "Kilolarımı emzirerek verdim. Akşam 19.00'dan sonra bir şey yemiyorum." diyen ifadelerini kullandı. İşte 19.00'dan sonra yemek yememenin faydaları;

1. Gece Açlığı Yağ Yakımını Artırır: Akşam saatlerinde yapılan son öğünün ardından glikojen depolarının boşalması, vücudu açlık sırasında depolanmış yağları parçalamaya teşvik eder. Bu durum, kalıplaşmış yağların azalmasına ve bölgesel yağlardan daha hızlı kurtulmaya yardımcı olur.

2. Uykuya Geçiş Sürecinde Sindirimin Rahatlaması: Son öğün ile yatış saati arasındaki zaman dilimi, sindirim sisteminin dinlenmeye geçmesine olanak tanır. Bu da uyku kalitesini artırarak, ertesi gün daha zinde uyanmayı sağlar.

3. Diyabet ve Kanser Riskini Azaltır: Akşam saatlerinde yemek yemenin, tip 2 diyabet riskini azalttığı ve kansere yakalanma şansını düşürdüğü bilimsel çalışmalarla destekleniyor.

4. Düzenli Beslenmeye Katkı Sağlar: Gece saatlerinde yememe alışkanlığı, diğer öğün saatlerini düzenlemeyi gerektirir ve bu da düzenli bir beslenme düzenine olanak tanır.

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