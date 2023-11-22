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Miss Turkey 2021 güzeli sırrını açıkladı! 3 ayda 10 kilo verdiren Dilara Korkmaz diyeti! Bu sayede 10 yıldır 1 gram bile almıyor

Dilara Korkmaz, 1.77 metrelik uzun boylu ve fit bir vücuda sahip olan başarılı bir isim olarak sıklıkla dikkat çekiyor. Sağlıklı yaşam ve zayıflama konularında kendine has deneyimleriyle bilinen Dilara Korkmaz, geçmişte verdiği bir röportajda, nasıl 10 kilo verdiğini detaylı bir şekilde anlatmıştı. İşte bu heyecan verici hikayesi, günümüz perspektifinden ele alınarak yeniden anlatılıyor. Dilara Korkmaz'ın zayıflama serüveni, birçok insan için ilham kaynağı olmuştur. Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz rutinleri, onun zayıflama sürecindeki en önemli etkenler arasında yer alıyor.

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Giriş Tarihi 22 Kasım 2023, 08:11 Güncelleme 22 Kasım 2023, 08:11
Miss Turkey 2021 güzeli sırrını açıkladı! 3 ayda 10 kilo verdiren Dilara Korkmaz diyeti! Bu sayede 10 yıldır 1 gram bile almıyor

Egzersiz rutini de Dilara'nın kilo verme sürecinde büyük bir rol oynamış. Her gün düzenli olarak yaptığı kardiyo ve kuvvet egzersizleri, vücudunun şekillenmesine ve yağ yakımının hızlanmasına yardımcı olmuş. Dilara, bu egzersizlerin yanı sıra yoga ve pilates gibi aktivitelerle de bedensel ve zihinsel esnekliğini artırmayı hedeflemiş. Dilara'nın zayıflama yolculuğunda ayrıca su tüketiminin önemi de göz ardı edilemez. Gün içinde bol miktarda su içmek, vücudunun daha iyi çalışmasını ve toksinlerden arınmasını sağlamış. Bu, onun metabolizmasını hızlandırmış ve kilo verme sürecini desteklemiş. Türkiye'nin güzellik kraliçesi seçilen Dilara Korkmaz güzellik yarışmasına katılmadan önce verdiği 10 kiloyla sık sık gündeme geldi. 3 ay içerisinde 10 kilo verdiğini açıklayan ünlü güzelin kilo verme sırları sık sık gündeme geliyor. Miss Turkey 2021 güzeli olan Korkmaz, sadece güzelliğiyle değil, aynı zamanda fit ve sağlıklı bir görünümüyle de dikkat çekiyor. İşte Dilara Korkmaz'ın zayıflık sırrı...

"ZAYIFLIK SIRRINI AÇIKLADI"

Dilara Korkmaz 2021 yılında verdiği röportajda zayıflık sırlarıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu;

"Kişisel olarak çalıştığım bir koçum var. Haftanın beş günü bedenime odaklı çok ağır sporlar yapıyorum. Normal zamanda da ben zaten spor yapıyordum ancak bu süreçte hızlandırdım ve çoğalttım. Spor beni motive ediyor."

"3 ay içinde 10 kilo verdim. 64 kilodan 54 kiloya düştüm. Özel hoca eşliğinde çalıştım."

"16 SAAT AÇ KALIYORUM"

"Nasıl besleniyorum? Öncelikle *İf (Oruç diyeti) yapıyorum "

"Günün 16 saatini aç geçiriyorum. Örneğin akşam 5'te yemek yemeyi kesiyorum sabah 9'a kadar bir şey yemiyorum."

"Sadece arada su içiyorum. Sağlıklı beslenmeyi sevdiğim için kendime tarifler yapıyorum ve protein ağırlık besleniyorum. Gün içerisinde vitaminler alıyorum. Özel bir karışımım yok."

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