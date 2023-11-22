Miss Turkey 2021 güzeli sırrını açıkladı! 3 ayda 10 kilo verdiren Dilara Korkmaz diyeti! Bu sayede 10 yıldır 1 gram bile almıyor

Egzersiz rutini de Dilara'nın kilo verme sürecinde büyük bir rol oynamış. Her gün düzenli olarak yaptığı kardiyo ve kuvvet egzersizleri, vücudunun şekillenmesine ve yağ yakımının hızlanmasına yardımcı olmuş. Dilara, bu egzersizlerin yanı sıra yoga ve pilates gibi aktivitelerle de bedensel ve zihinsel esnekliğini artırmayı hedeflemiş. Dilara'nın zayıflama yolculuğunda ayrıca su tüketiminin önemi de göz ardı edilemez. Gün içinde bol miktarda su içmek, vücudunun daha iyi çalışmasını ve toksinlerden arınmasını sağlamış. Bu, onun metabolizmasını hızlandırmış ve kilo verme sürecini desteklemiş. Türkiye'nin güzellik kraliçesi seçilen Dilara Korkmaz güzellik yarışmasına katılmadan önce verdiği 10 kiloyla sık sık gündeme geldi. 3 ay içerisinde 10 kilo verdiğini açıklayan ünlü güzelin kilo verme sırları sık sık gündeme geliyor. Miss Turkey 2021 güzeli olan Korkmaz, sadece güzelliğiyle değil, aynı zamanda fit ve sağlıklı bir görünümüyle de dikkat çekiyor. İşte Dilara Korkmaz'ın zayıflık sırrı...