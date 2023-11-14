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Sosyal medya karıştı! Cansu Demirci öldü mü? Selena'nın Selin'i Cansu Demirci kimdir, Türkiye'de mi, nerede yaşıyor?

2006 yılında yayınlanan ve büyük beğeni toplayan "Selena" dizisindeki Cansu Demirci karakteri, yeniden gündemdeki isimler arasında kendine yer buluyor. Peki, bu ilgi çeken karakteri canlandıran Cansu Demirci kimdir? İşte bu konuda merak edilen tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 09:47 Güncelleme 14 Kasım 2023, 09:47
Sosyal medya karıştı! Cansu Demirci öldü mü? Selena’nın Selin’i Cansu Demirci kimdir, Türkiye’de mi, nerede yaşıyor?

Son zamanlarda "Cansu Demirci öldü mü?" sorusu, araştırmalarda öne çıkan konular arasında yer alıyor. 2006 yılında ATV'de yayın hayatına başlayan ve yıllar geçse de popülerliğini koruyan "Selena" dizisinde Selin karakterine hayat veren Cansu Demirci ile ilgili ölüm iddiaları büyük bir merak uyandırdı. Peki gerçekten Cansu Demirci kimdir ve bu iddiaların gerçekliği nedir? İşte bu konudaki tüm detaylar...

CANSU DEMİRCİ ÖLDÜ MÜ?

Sosyal medyada gündeme gelen Cansu Demirci'nin nerede yaşadığı ve hayatta olup olmadığı merak ediliyor. Dizinin final yapmasının ardından kayıplara karışan Demirci hakkında ortaya atılan iddia ortalığı karıştırdı.

Cansu Demirci'nin hayatını kaybettiğinden bahseden bir paylaşım merak konusu oldu. İddialarla ilgili ise henüz bir açıklama gelmedi. Güncel gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz.

CANSU DEMİRCİ KİMDİR?

Cansu Demirci, 25 Nisan 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Türk dizi ve sinema oyuncusudur. St. Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu'ndan 2010 yılında mezun olmuştur ve bale eğitimi ile uğraşmaktadır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü bitiren Cansu Demirci, Almanya'da Bremen şehrinde Jacobs Üniversitesi lisansüstü eğitim almıştır. Oyunculuğa Sihirli Annem'de konuk oyuncu olarak başlamış; Selena'daki Selin Aykar rolü ile tanınmıştır.

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