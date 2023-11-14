Sosyal medya karıştı! Cansu Demirci öldü mü? Selena’nın Selin’i Cansu Demirci kimdir, Türkiye’de mi, nerede yaşıyor?

Son zamanlarda "Cansu Demirci öldü mü?" sorusu, araştırmalarda öne çıkan konular arasında yer alıyor. 2006 yılında ATV'de yayın hayatına başlayan ve yıllar geçse de popülerliğini koruyan "Selena" dizisinde Selin karakterine hayat veren Cansu Demirci ile ilgili ölüm iddiaları büyük bir merak uyandırdı. Peki gerçekten Cansu Demirci kimdir ve bu iddiaların gerçekliği nedir? İşte bu konudaki tüm detaylar...

CANSU DEMİRCİ ÖLDÜ MÜ? Sosyal medyada gündeme gelen Cansu Demirci'nin nerede yaşadığı ve hayatta olup olmadığı merak ediliyor. Dizinin final yapmasının ardından kayıplara karışan Demirci hakkında ortaya atılan iddia ortalığı karıştırdı.