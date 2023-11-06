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Yediğiniz anda etki edecek! Yaşlanmayı yavaşlatan mucize besin! En az 10 yaş gençleştirecek

Yaşam süresi, yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları, aktivite seviyesi ve çevresel faktörler gibi birçok etken yaşamımızı etkiler. Ancak, en önemlisi pozitif bir bakış açısına sahip olmak, mutlu olmak ve gülümsemek gibi içsel faktörlerdir. Yaşınız ne olursa olsun, asıl önemli olan kendinizi ne kadar genç hissettiğiniz ve yaşamınızı nasıl değerlendirdiğinizdir. Bunun yanı sıra bazı besinler tükettiğiniz andan itibaren yaşlanmanız geciktirmeye yardımcı olabilir. İşte mucize etkileriyle yaşlanma karşıtı besinler listesi...

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 22:54 Güncelleme 06 Kasım 2023, 22:55
Yediğiniz anda etki edecek! Yaşlanmayı yavaşlatan mucize besin! En az 10 yaş gençleştirecek

Yaşam süresi, yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite düzeyi ve çevresel faktörler gibi bir dizi etken insan yaşamını etkileyen önemli faktörlerdir. Ancak, bu etkenler arasında en önemlisi beslenme şeklinizdir. İşte sizi gençleştirecek o besinler...

🌶️1. KIRMIZI BİBER

1 orta boy kırmızı biber yaklaşık 64 mg C vitamini içerir ve günlük C vitamini ihtiyacımızı karşılamaya yeter. C vitamini cilt sağlığını destekler çünkü kollajen üretimini artırır. Amerikan Dermatoloji Akademisi'ne göre kollajen, cildin dokusunu, elastikiyetini ve nemini dengeleyerek cilt sağlığı için önemlidir. Salatalarınıza kırmızı biber ekleyerek cilt sağlığınızı desteklemeye ne dersiniz?

🍦 2. YOĞURT

İçindeki yaşa meydan okuyan bileşikler kanıtlanmamış olsa da; yoğurt osteoporozun önlenmesinde önemli yere sahip olan kalsiyum mineralini ve bağırsak sağlığı için yararlı bakterileri içerir. Ayrıca süt ve süt ürünlerinden düzenli olarak aldığınız protein, cildinizi sıkılaştırır ve çizgilerin oluşumunu önler. Günde 1-2 kase kadar yoğurt tüketerek yararlı etkilerinden faydalanabilirsiniz.

🍈3. ZEYTİN YAĞI

Yaklaşık 40 yıl önce Yunanistan'da Girit adasında yapılan bir çalışma, tekli doymamış yağ asitlerinin kanser ve kalp hastalıkları riskini azaltabileceğini göstermişti. Şimdi yapılan çalışmalar, zeytinyağının yaşa bağlı hastalıkları önlemeye yardımcı olan güçlü antioksidan ve polifenoller içerdiğini gösteriyor. Salatalarınıza zeytinyağı ekleyerek yağda eriyen vitaminlerin alımını artırabilirsiniz.

🍇 4. Yaban Mersini

Yaban mersini içindeki bileşenler, yaşa bağlı hafıza ve motor beceri kaybını, oksidatif hasar ve inflamasyonu önlemeye yardımcı olabilir. Tufts Üniversitesi, Jean Mayer İnsan Beslenmesi Araştırma Merkezi tarafından yayımlanan bir çalışmada farelerin 10 yıl boyunca yaban mersini özüyle beslendiğini gösteriyor. Fareler yaşlandığında bile yaban mersini özüyle beslenenler diğerlerine oranla daha yüksek performans göstermişler.

🌿 5. Ispanak

Ispanak, yüksek A, C ve E vitaminleriyle kırışıklıklara karşı savaşır. Yapılan araştırmalar, yeşil ve sarı renkli sebzeleri düzenli olarak tüketen bireylerin özellikle göz çevresinde daha az kırışıklığa sahip olduğunu ortaya koymuştur.

🥤 GENÇLEŞTİREN SMOOTHİE

🍇7-8 adet yaban mersini
🍓 4-5 adet çilek
🌰 4-5 adet badem
🍦 150 ml yoğurt
🥥 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi

Tarif:

Yaban mersini ve çilekleri iyice yıkayın.
Yaban mersini ve çilekleri bir mikser veya blender'a ekleyin.
Bademleri ekleyin. Bademlerin kabuklarını soyabilir veya kabuklu olarak kullanabilirsiniz, tercihinize bağlı.Yoğurdu ekleyin.
Hindistan cevizini de ekleyin.

Tüm malzemeleri iyice karıştırın ve pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırmaya devam edin.
Hazırladığınız smoothieyi bir bardak veya kaselere dökün.
Üzerine isteğe bağlı olarak ekstra yaban mersini, çilek veya badem serpiştirebilirsiniz.
Hemen servis yapın ve taze olarak için.

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