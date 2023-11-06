Yediğiniz anda etki edecek! Yaşlanmayı yavaşlatan mucize besin! En az 10 yaş gençleştirecek

🍈3. ZEYTİN YAĞI Yaklaşık 40 yıl önce Yunanistan'da Girit adasında yapılan bir çalışma, tekli doymamış yağ asitlerinin kanser ve kalp hastalıkları riskini azaltabileceğini göstermişti. Şimdi yapılan çalışmalar, zeytinyağının yaşa bağlı hastalıkları önlemeye yardımcı olan güçlü antioksidan ve polifenoller içerdiğini gösteriyor. Salatalarınıza zeytinyağı ekleyerek yağda eriyen vitaminlerin alımını artırabilirsiniz.

🍇 4. Yaban Mersini Yaban mersini içindeki bileşenler, yaşa bağlı hafıza ve motor beceri kaybını, oksidatif hasar ve inflamasyonu önlemeye yardımcı olabilir. Tufts Üniversitesi, Jean Mayer İnsan Beslenmesi Araştırma Merkezi tarafından yayımlanan bir çalışmada farelerin 10 yıl boyunca yaban mersini özüyle beslendiğini gösteriyor. Fareler yaşlandığında bile yaban mersini özüyle beslenenler diğerlerine oranla daha yüksek performans göstermişler.

🌿 5. Ispanak Ispanak, yüksek A, C ve E vitaminleriyle kırışıklıklara karşı savaşır. Yapılan araştırmalar, yeşil ve sarı renkli sebzeleri düzenli olarak tüketen bireylerin özellikle göz çevresinde daha az kırışıklığa sahip olduğunu ortaya koymuştur.

🥤 GENÇLEŞTİREN SMOOTHİE 🍇7-8 adet yaban mersini

🍓 4-5 adet çilek

🌰 4-5 adet badem

🍦 150 ml yoğurt

🥥 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi