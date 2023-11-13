68 yaşında aramızdan ayrılmıştı! Tarık Ünlüoğlu’nun eşi Gülenay Kalkan'ın hasreti dinmiyor: Halen burnumun direği sızlıyor!

Ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu, nükseden akciğer kanseri nedeniyle Eylül 2019'da tedavi görmeye başlamış ancak 1 Ekim'de hayatını kaybetmişti. 68 yaşında aramızdan ayrılan merhum sanatçı Tarık Ünlüoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan eşi Gülenay Kalkan, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Kalkan, eşine olan özlemini bir kez daha dile getirerek "Halen burnumun direği sızlıyor!" dedi. İşte Gülenay Kalkan'ın o açıklaması...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin usta oyuncusu Tarık Ünlüoğlu, nükseden akciğer kanseri nedeniyle Eylül 2019'da tedavi görmeye başladı.
Ünlü oyuncu, tüm müdahaleler rağmen kurtarılamadı ve 1 Ekim'de hayatını kaybetti.
Ünlüoğlu için Mecidiyeköy'de bulunan İstanbul Devlet Tiyatrosu Büyük Sahne'de tören düzenlendi.