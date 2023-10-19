Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı 60 günde 21 kilo verdi! Feyza Civelek zayıflama yöntemini açıkladı!! "Her gün 1,5.."

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren genç oyuncu Feyza Civelek son dönemde oldukça konuşuluyor. İlk olarak Adını Feriha Koydum dizisinde canlandırdığı karakterle büyük bir beğeni toplayan Civelek verdiği kilolarla büyük ilgi çekiyor. Kilolu fotoğrafları sık sık gündeme gelen Civelek, 2020 yılında 21 kilo vererek büyük bir dönüşüm yaşadı. İşte Feyza Civelek'in kilo verme sırrı...

2 AYDA 21 KİLO VERDİ!

Feyza Civelek, zayıflama sürecindeki başarısını sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizle elde ettiğini belirtti. 28 yaşındaki oyuncu, bu süreçte 78 kilodan 58 kiloya kadar düşen Civelek 2020 yılında verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullandı;

"Hayat tarzını değiştirmek gerekiyor çünkü sadece spor yapmak ya da sadece beslenmeyle olmuyor."