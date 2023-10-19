Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı 60 günde 21 kilo verdi! Feyza Civelek zayıflama yöntemini açıkladı!! "Her gün 1,5.."

"Bunu bir süreye bağlamadan yaşam tarzı haline getirdim ve genele yaydım. İki aylık bir zaman diliminde de bu kiloyu verdim."
AYDA 8 KG VERDİREN AKDENİZ DİYETİ
Kahvaltı:
🍞🫓🍅 (Bir dilim tam buğday ekmeği üzerine zeytinyağı ve taze domates rendesi)
🧀 (Beyaz peynir ya da lor peyniri)
🍊🥤 (Taze sıkılmış portakal suyu)
Ara Öğün:
🌰 (Bir avuç taze badem veya ceviz)
Öğle Yemeği:
🍗🐟 (Izgara tavuk göğsü ya da somon balığı)
🍚🥗 (Bulgur pilavı üzerine sebzeli yeşillik salatası)
🥒🍋 (Zeytinyağı ve limon suyu ile soslanmış yoğurtlu cacık)
Ara Öğün:
🍇🍉 (Taze meyveler)
Akşam Yemeği:
🍲 (Kırmızı mercimek çorbası)
🍃🍽️ (Ispanak ya da pazı gibi koyu yeşil yapraklı sebzelerle yapılmış zeytinyağlı yemek)
🍞🧆 (Tam tahıllı ekmekle servis edilen humus)
🥗🍋 (Zeytinyağı ve limon suyu ile soslanmış yeşil salata)
Ara Öğün:
🥣 (Yulaf ezmesi veya yoğurt ile karıştırılmış taze meyve)