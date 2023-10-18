7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile büyük kayıp veren İsrail Gazze'de saldırıların dozunu daha da artırdı.
7 Ekim'de Hamas'ın düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu ile büyük kayıp veren İsrail Gazze'de saldırıların dozunu daha da artırdı.
İsrail, abluka altına aldığı Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombaladı. Alçak saldırıda 500'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi.
YENİ BİR SAVAŞ SUÇU DAHA
Son olarak sivilleri katletmek için fosfor bombası kullanarak büyük bir vahşete imza atan işgalci İsrail El-Mamedani Hastanesi'nin avlusunu hedef alarak yeni bir savaş suçu işledi.
Yüzlerce yerinden edilmiş Gazzeli, Hıristiyan hayır kurumlarının sponsor olduğu bir hastane olduğu için güvenli olacağını düşünerek hastanenin avlusuna sığınıyordu.
21.yüzyılda meydana gelen Müslüman soykırımına ünlülerden çok sert tepkiler geldi.
İşte o tepkiler:
FAHRİYE EVCEN: Savaşın her yolunu kınıyoruz fakat hastane bombalamak gelinen son noktadır. Bu insanlığa sığmaz!
BURAK ÖZÇİVİT: Hastaneyi vurmanın hiçbir açıklaması olamaz. Bu çağda bu nasıl olabilir? Görüntülere yürek dayanmıyor.
PINAR DENİZ: Bakamıyorum! Kalbim acıyor bakamıyorum. Elden hiçbir şeyin gelmemesi korkunç hissettiriyor. Dünya bu zulme neden susuyor?
ESRA EROL: Burası bir hastane savaşın masumları nasıl hedef aldığı insanlık suçunun en ağırının yaşandığı bir savaşa tanık oluyoruz. İçim titriyor! Bu bir katliam... İsrail'in #Gazze'de El Ahli Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında 500 kişi öldü.
GÖZDE TÜRKER: İsrail'in Gazze'de hastaneyi vurması kabvul edilemez bir insanlık suçudur. Sivillerin hedef alındığı her saldırıya şiddetle karşıyım. Bu trajediye göz yuman uluslararası kurumlar derhal harekete geçmeli ve bölgede barışı sağlamalıdır. Görüntüler çok feci... Çocuklar ah çocuklar... Çok üzgünüm...
Alişan sosyal medya hesabı üzerinden İsrail'e "Katil İsrail" sözleriyle tepki gösterdi. Alişan: Yetmedi mi öldürdüğün masumlar. Doymadın kana, doymadın vahşete, doymadın cinayete... Hastane bombalamak, binlerce insanı öldürmek ne demek?!!! Katilsin İsrail, kahrolsun İsrail"
DEMET AKALIN: Hastane bombalamak insanlık suçudur! Net! Savaşın da bir kuralı vardır! Lanet olsun! İnsanız biz, canımız yanıyor!
HADİSE: Bu bir savaş değil! Sivilleri öldürmek, hastaneleri vurmak bir savaş suçudur! Katliamdır!
DENİZ AKKAYA: Yazıklar oldun! Hastane bombalamak kadar iki yüzlü, riyakar, arkadan vuran bir tavır daha var mıdır!
SİNAN AKÇIL: Bu ASLA kabul edilemez. Dünya nüfusunun yüzde 30'undan fazlasını oluşturan Müslüman nüfusu bu duruma acil el koymalı. Tek bir can kaybına daha tahammülümüz yok artıkç İsrail halkının da tepkisini koyması lazım. Onların başındakiler KATİLDİR, Netanyahu TERÖRİST bir ruha sahiptir. NOKTA.
SİMGE SAĞIN: Bu korkunç görüntüleri bütün dünyaya izletiyorlar. Bu caniliği durdurmaya kimsenin gücü yetmiyor mu? Bu nasıl bir insanlık suçudur? Hastane bombalamak nasıl bir cibiliyetsizliktir? Gerçekten çok üzgünüm! Ne yazacağımı şaşırdım resmen.
MESUT ÖZİL: Bu dünyada her gün, her saat masum insanların, özellikle de küçük çocukların üzerine bomba atıp onları öldürmenin bir mantığı olabilir mi? Kesinlikle hayır!!! Bu tam bir kabus - İnsanlık nerede millet?
BERK ATAN: Tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de Filistin halkına vahşet yaşatılıyor. Bu resmen kılıfına uydurulmış bir sivil katliamına dönüştü. Binlerce masum çocuk hayatını kaybediyor ve tüm dünya sadece izliyor.
ŞARKICI FETTAHCAN: Hastane bombalatacak kadar aşağılık bir devletsin İsrail.
SERHAT TEOMAN: Hastane bombalamak insanlık suçudur. Yazıklar olsun. Tüm dünya sadece izliyor!
ŞAHAN GÖKBAKAR: Günahsız çocukların, kadınların ve hastaların olduğu bir hastaneyi bombalamak... Dünyanın gözünün önünde yaşanan bu katliamın durdurulması gerekli. Çok üzücü ve kahredici! Lanet olsun.
BUSE VAROL: Allah belanızı versin! Kökünüz kurusun inşallah