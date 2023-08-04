SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Magazin Galerileri

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı sırılsıklam aşık! Yeni sevgilisiyle el ele göz göze görüntülenen Feyza Civelek adeta aşk sarhoşu

Tüm Türkiye onu Adını Feriha Koydum dizisinin Lara'sı olarak tanıdı bir anda da Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı oldu çıktı. 28 yaşındaki oyuncu Feyza Civelek Nilay karakteriyle çok konuşuluyor. Dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde alan Civelek önceki gün yeni sevgilisiyle görüntülendi. Çiftin romantik anları ise kameralara böyle yansıdı. İşte Feyza Civelek'in sevgilisi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Ağustos 2023, 14:45 Güncelleme 04 Ağustos 2023, 14:45
Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı sırılsıklam aşık! Yeni sevgilisiyle el ele göz göze görüntülenen Feyza Civelek adeta aşk sarhoşu 1

Adını Feriha Koydum'un Lara'sı, Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek yeni bir aşka yelken açtı.

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı sırılsıklam aşık! Yeni sevgilisiyle el ele göz göze görüntülenen Feyza Civelek adeta aşk sarhoşu 2

Civelek önceki akşam Bodrum'da bir restoranda sevgilisiyle görüntülendi.

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı sırılsıklam aşık! Yeni sevgilisiyle el ele göz göze görüntülenen Feyza Civelek adeta aşk sarhoşu 3

Çiftin romantik anları böyle görüntülendi.

SON DAKİKA