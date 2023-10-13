Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'ün annesi Derya görenleri şaşırttı! Anne mi abla mı belli değil! Ana yüreği tokatlanmasına dayanamayınca...

Kızılcık Şerbeti adlı dizide Doğa'nın baş belası eşi Fatih'e hayat veren Doğukan Güngör son günlerin en çok merak edilen isimlerinden biri. Dizide eşi Doğa'yı aldattıktan sonra yaptıklarıyla izleyiciye saç baş yolduran Fatih karakterinin altından başarıyla kalkan Doğukan Güngör için "Fatih'i tokatla" adlı bir site açılmıştı. Güngör'ün annesi Derya Yakıştıran ise ana yüreğine bunu sindiremedi ve oğlunu savundu. Derya Yakıştıran ise görenleri kendisine hayran bıraktı.
Diziyi izleyen herkes şu an ondan İllallah ediyor. Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i kendinden öyle bir nefret ettirdi ki adına tokatlama sitesi bile açıldı.
Fatih nefreti giderek büyürken, karaktere başarıyla hayat veren Doğukan Güngör'ün annesi Derya Yakıştıran'ın anne yüreği bu olanlara dayanamadı.
Doğukan Güngör'ün son paylaşımına "Fatih ağlatır ama benim oğlum güldürür, annesinin gururu…" mesajını atarak oğluna destek olan anneye Güngör de emojiyle karşılık verdi.