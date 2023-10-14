Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun eski hali görenlerin ağzını açık bıraktı! Estetik mi zayıflamak mı adeta yepyeni biri

Son dönemin en çok konuşulan dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu'nun eski hali, görenler küçük bir şok dalgası yarattı. Dizide sevdiği adam için ailesini bile karşısına alan ancak aşkının karşılığında ihanete uğrayan genç bir kadına hayat veren Sıla Türkoğlu'nun değişimi "Estetik mi yoksa zayıflamak mı?" sorusunu da beraberinde getirdi. İşte Sıla Türkoğlu'nun çok tartışılan o halleri.