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Duygu Nebioğlu kimdir, kaç yaşında? Metin Akpınar'ın kızı: "Hayranı olduğum Metin Akpınar babam çıktı ama bu mutluluğu yaşayamadım..."

Duygu Nebioğlu kimdir sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Türk tiyatrosu ve sinemasının duayen ismi Metin Akpınar'ın (82), yaşadığı evlilik dışı ilişkiden Duygu Nebioğlu adında bir kızı olduğu ortaya çıktı. Mahkeme, DNA testlerini de göz önünde bulundurarak, Akpınar'ın Nebioğlu'nun babası olduğunu doğruladı. Sosyal medyanın gündemine oturan bu olayda Metin Akpınar ve kızı hakkında araştırmalar hızlandı. İşte Duygu Nebioğlu hakkında tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 13 Ekim 2023, 09:19 Güncelleme 13 Ekim 2023, 09:19
Duygu Nebioğlu kimdir, kaç yaşında? Metin Akpınar’ın kızı: Hayranı olduğum Metin Akpınar babam çıktı ama bu mutluluğu yaşayamadım...

Duygu Nebioğlu kimdir sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Duygu Nebioğlu'nun Yeşilçam'ın usta isimlerinden Metin Akpınar'a açtığı 'babalık' davası karara bağlandı. 35 yaşındaki Nebioğlu'nun Metin Akpınar'ın kızı olduğu ortaya çıktı. Mahkeme kararının ardından Duygu Nebioğlu'nun açıklamaları ise büyük ilgi çekti. Peki, Duygu Nebioğlu kimdir? İşte tüm detaylar...

Metin Akpınar'ın evlilik dışı kızı olduğu ortaya çıktı!

Kararın ardından Duygu Nebioğlu, sosyal medya hesabında kısa bir video yayınladı:

"Neredeyse 1,5 aydır uyumuyorum. Davanın son sürecini bekliyordum. Ben de bir sindireyim. Hep beraber sindirelim bu haberi."

'AĞIR TRAVMALAR YAŞADIM'

Duygu Nebioğlu, yaşadığı zorlukları da sosyal medya hesabında anlattı:

"Benim adım Duygu Nebioğlu, 88 yılında Antalya'da yaşama tutundum. Dünya'nın varlığını talihsiz olaylar ile kavradım. Bebekliğim, çocukluğum zor şartlar altında geçti. 94 yılında Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinildim."

Ailem tarafından topluma kazandırılmak için başlayan serüvenimin devamında biyolojik ailemin ve soy ağacımın merakına düştüm. Bu düşünce beni Türk toplumuna mâl olmuş Sayın Metin Akpınar'a ulaştırdı, henüz 21 yaşında üniversite öğrencisi iken gerçeklerin karşında yoğun şaşkınlık hissiyle, hayranı olduğum sanatçının biyolojik babam olmasının mutluluğunu ne yazık ki yaşayamadım. Aldığım yetersiz sevgi nedeniyle beni bağırana basmakta zorlandığı için ağır travmalar yaşadım bu sebeble saygı değer avukatlarıma ulaştım."

"Bugün avukatlarım Ferihan Polat ve Ahmet Furkan Uludağ sayesinde Metin Akpınar'ın babam olduğu Akseki Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı ile resmiyete kavuşmuştur. Adalet karşında tüm haklarımı koruma altına almış bulunuyoruz. Şaşkınım, yıllar sonra gelen mutluluk hayatmın ilk günü gibi oldu. Kamuoyuna bunu açıklamayı borç bilip sevgi ve barış içerisinde hareket edeceğimizi duyurmak istiyorum. Bu süreçte bana destek olan ve koşulsuz sevgi veren Nebioğlu aileme teşekkür ediyorum . Duyguluyum..."

Metin Akpınar, 1961 yılından beri Göksel Özdoğdu ile evli.

DUYGU NEBİOĞLU KİMDİR?

Duygu Nebioğlu 1988 yılında Antalya'ya geldi. 35 yaşındaki Nebioğlu, 6 yaşındayken bir aile tarafından evlatlık alındı. 21 yaşındayken usta sanatçı Metin Akpınar'ın kızı olduğunu öğrendiğini söyleyen Nebioğlu, daha sonra açtığı babalık davasını kazanarak resmi olarak Metin Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtladı.

METİN AKPINAR EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Metin Akpınar'ın Göksel Özdoğdu ile evliliği 62 yıllık evliliği bulunuyor. 81 yaşındaki sanatçı 1961 yılında eşiyle dünyaevine girmişti.Akpınar'ın bu evlilikten çocuğu bulunmuyor.


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