Duygu Nebioğlu kimdir, kaç yaşında? Metin Akpınar'ın kızı: "Hayranı olduğum Metin Akpınar babam çıktı ama bu mutluluğu yaşayamadım..."

Duygu Nebioğlu kimdir sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Duygu Nebioğlu'nun Yeşilçam'ın usta isimlerinden Metin Akpınar'a açtığı 'babalık' davası karara bağlandı. 35 yaşındaki Nebioğlu'nun Metin Akpınar'ın kızı olduğu ortaya çıktı. Mahkeme kararının ardından Duygu Nebioğlu'nun açıklamaları ise büyük ilgi çekti. Peki, Duygu Nebioğlu kimdir? İşte tüm detaylar...
Kararın ardından Duygu Nebioğlu, sosyal medya hesabında kısa bir video yayınladı:
"Neredeyse 1,5 aydır uyumuyorum. Davanın son sürecini bekliyordum. Ben de bir sindireyim. Hep beraber sindirelim bu haberi."
'AĞIR TRAVMALAR YAŞADIM'
Duygu Nebioğlu, yaşadığı zorlukları da sosyal medya hesabında anlattı:
"Benim adım Duygu Nebioğlu, 88 yılında Antalya'da yaşama tutundum. Dünya'nın varlığını talihsiz olaylar ile kavradım. Bebekliğim, çocukluğum zor şartlar altında geçti. 94 yılında Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinildim."