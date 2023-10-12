Duygu Nebioğlu kimdir, kaç yaşında? Metin Akpınar'ın kızı: "Hayranı olduğum Metin Akpınar babam çıktı ama bu mutluluğu yaşayamadım..."

Ailem tarafından topluma kazandırılmak için başlayan serüvenimin devamında biyolojik ailemin ve soy ağacımın merakına düştüm. Bu düşünce beni Türk toplumuna mâl olmuş Sayın Metin Akpınar'a ulaştırdı, henüz 21 yaşında üniversite öğrencisi iken gerçeklerin karşında yoğun şaşkınlık hissiyle, hayranı olduğum sanatçının biyolojik babam olmasının mutluluğunu ne yazık ki yaşayamadım. Aldığım yetersiz sevgi nedeniyle beni bağırana basmakta zorlandığı için ağır travmalar yaşadım bu sebeble saygı değer avukatlarıma ulaştım."

"Bugün avukatlarım Ferihan Polat ve Ahmet Furkan Uludağ sayesinde Metin Akpınar'ın babam olduğu Akseki Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı ile resmiyete kavuşmuştur. Adalet karşında tüm haklarımı koruma altına almış bulunuyoruz. Şaşkınım, yıllar sonra gelen mutluluk hayatmın ilk günü gibi oldu. Kamuoyuna bunu açıklamayı borç bilip sevgi ve barış içerisinde hareket edeceğimizi duyurmak istiyorum. Bu süreçte bana destek olan ve koşulsuz sevgi veren Nebioğlu aileme teşekkür ediyorum . Duyguluyum..."

Metin Akpınar, 1961 yılından beri Göksel Özdoğdu ile evli.

DUYGU NEBİOĞLU KİMDİR? Duygu Nebioğlu 1988 yılında Antalya'ya geldi. 35 yaşındaki Nebioğlu, 6 yaşındayken bir aile tarafından evlatlık alındı. 21 yaşındayken usta sanatçı Metin Akpınar'ın kızı olduğunu öğrendiğini söyleyen Nebioğlu, daha sonra açtığı babalık davasını kazanarak resmi olarak Metin Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtladı.