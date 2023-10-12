35 yıllık sır gün yüzüne çıktı! Metin Akpınar’ın kızı olduğunu yıllar sonra kanıtladı! İşte Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu

Devlet sanatçısı Metin Akpınar, magazin gündemine bomba gibi düştü. Duygu Nebioğlu'nun usta oyuncu Metin Akpınar'ın kızı olduğu 35 yıl sonra karara bağladı. 82 yaşındaki Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden bir kızı olduğu ortaya çıktı. Duygu Nebioğlu kararı Instagram hesabında açıkladı. Bir video paylaşan Nebioğlu duygusal anlar yaşadı.
Metin Akpınar 82 yaşında baba oldu. 62 yıllık evli olan Akpınar'ın yıllar önce evlilik dışı bir ilişkiden doğan kızı ortaya çıktı. Mahkeme, Duygu Nebioğlu'nun Akpınar'ın kızı olduğunu karara bağladı. İşte haberin detayları...
Metin Akpınar, magazinin gündemine bomba gibi düştü.
82 yaşındaki Akpınar'ın Göksel Özdoğdu ile 62 yıllık evliliği bir var. Bu evlilikten çiftin çocuğu bulunmuyor.