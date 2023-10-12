Gidişiyle göz yaşlarına boğan Zehra’nın yerine... 4. sezon öncesi Teşkilat’a o isim geldi!

Pazar akşamlarının vazgeçilmesi haline gelen Teşkilat dizisi oyuncu kadrosuyla son dönemlerde sıkça gündeme geliyor. Çağlar Ertuğrul'un ardından Deniz Baysal Yurtcu da diziye veda etti. Murat Yıldırım'ın yeni partnerinin kim olacağı merak edilirken flaş gelişme yaşandı. İşte detaylar...
'Birleşmiş Milletler Görevlisi' geliyor!
Fatih Harbiye, Doktorlar ve Adanalı dizilerine rol alan oyuncu Ebru Şam Teşkilat'ta.
Şimdilerde TRT dijital platformunun polisiye dizisi Adalett'in oyuncu kadrosunda yer alan Ebru Şam, TRT1'in MİT dizisi Teşkilat'ta Birleşmiş Milletler (BM) görevlisi 'Scarlet' karakteriyle ekranların tozunu atmaya hazırlanıyor.
TEŞKİLAT YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Teşkilat dizisinin yeni sezon tarihine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Dizinin ekim ayı içerisinde ekranlara dönmesi bekleniyor.