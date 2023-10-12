Gidişiyle göz yaşlarına boğan Zehra’nın yerine... 4. sezon öncesi Teşkilat’a o isim geldi!

Pazar akşamlarının vazgeçilmesi haline gelen Teşkilat dizisi oyuncu kadrosuyla son dönemlerde sıkça gündeme geliyor. Çağlar Ertuğrul'un ardından Deniz Baysal Yurtcu da diziye veda etti. Murat Yıldırım'ın yeni partnerinin kim olacağı merak edilirken flaş gelişme yaşandı. İşte detaylar...