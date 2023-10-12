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43'lük şarkıcının 71'den 61'e düşme sırrı ortaya çıktı! "Her sabah mutlaka..." 60 günde 10 kilo verdiren Petek Dinçöz diyeti!

Petek Dinçöz'ün 2 ayda 10 kilo verdiği diyet programı, dengeli beslenmeyi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını vurguluyor. Dinçöz'ün başarılı kilo verme hikayesi, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı seçimlerinin önemini vurguluyor. Kilo verme sürecine başlamadan önce bir uzmandan rehberlik almak, daha iyi sonuçlar elde etmenize yardımcı olabilir. Unutmayın, sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürülebilir kilo kaybının anahtarıdır. İşte yıllar önce, doğum kilolarını nasıl verdiğini paylaşan Dinçöz'ün zayıflık sırları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Ekim 2023, 22:53 Güncelleme 13 Ekim 2023, 08:58
43’lük şarkıcının 71’den 61’e düşme sırrı ortaya çıktı! Her sabah mutlaka... 60 günde 10 kilo verdiren Petek Dinçöz diyeti!

Geçtiğimiz yıl üçüncü kez dünyaevine giren Petek Dinçöz fit vücuduyla sık sık konuşulan isimler arasında yer alıyor. Hamilelik dönemine ait fotoğraflarıyla tekrar gündeme gelen ünlü şarkıcnın formunu nasıl koruduğu merak konusu oldu. İşte yıllar önce, doğum kilolarını nasıl verdiğini paylaşan Dinçöz'ün zayıflık sırları...

💪🥗🏃‍♀️ Petek Dinçöz'ün 2 AYDA 10 KİLO VERDİREN DİYETİ

Petek Dinçöz yıllar önce katıldığı bir sabah programında sağlıklı kilo verme sürecini anlattı.

Günde 8 km yürüyüş yaptığını söyleyen Petek Dinçöz her gün yaklaşık 1 buçuk saat yürüyor.

🎉 HAFTADA BİR GÜN ÖDÜL GÜNÜ

Protein ağırlıklı beslendiğini de ekleyen güzel şarkıcı haftada bir gün istediği şeyleri tüketebiliyor.

🍳 SABAHLARI MUTLAKA YUMURTA

Sabahları yumurta yiyen Petek Dinçöz öğle ve akşam yemeklerinde yağsız sebze yemeği ve ızgara et tüketiyor.

İşte Petek Dinçöz'ün açıklamaları;

🍏🥭"Yiyerek zayıflıyorum. Et de, sebze de, meyve de yiyorum. Eskiden meyve yemezdim. Şimdi bütün meyvelerimi yiyorum."

🎶🚶‍♀️ "İnanılmaz spor yapıyorum. Gittiğim konserlerde bile üşünmeden çıkıp yürüyorum. Günde toplam 8 km yürüyorum."

2 AYDA 15 KİLO VERDİREN DİYET LİSTESİ

🍳🥑🍇 KAHVALTI:

Yulaf ezmesi, muz ve çilek
Bir dilim tam buğday ekmeği ve fıstık ezmesi

🥜🍏 ARA ÖĞÜN:

Badem ve yeşil elma

🥗🍗 ÖĞLE:

Izgara tavuk veya tofu ve yeşil salata
Zeytinyağı ve limonlu sos
Bulgur pilavı veya esmer pirinç

🍨🍊 ARA ÖĞÜN:

Tam yağlı yoğurt ve taze portakal dilimleri

🐟🌽 AKŞAM:

Izgara somon veya fırınlanmış sebzeler
Kinoa veya kepekli makarna

🥕🍵 ARA ÖĞÜN:

Havuç dilimleri ve humus
Yeşil çay veya su


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