43'lük şarkıcının 71'den 61'e düşme sırrı ortaya çıktı! "Her sabah mutlaka..." 60 günde 10 kilo verdiren Petek Dinçöz diyeti!

🍳 SABAHLARI MUTLAKA YUMURTA
Sabahları yumurta yiyen Petek Dinçöz öğle ve akşam yemeklerinde yağsız sebze yemeği ve ızgara et tüketiyor.
İşte Petek Dinçöz'ün açıklamaları;
🍏🥭"Yiyerek zayıflıyorum. Et de, sebze de, meyve de yiyorum. Eskiden meyve yemezdim. Şimdi bütün meyvelerimi yiyorum."
🎶🚶♀️ "İnanılmaz spor yapıyorum. Gittiğim konserlerde bile üşünmeden çıkıp yürüyorum. Günde toplam 8 km yürüyorum."
2 AYDA 15 KİLO VERDİREN DİYET LİSTESİ
🍳🥑🍇 KAHVALTI:
Yulaf ezmesi, muz ve çilek
Bir dilim tam buğday ekmeği ve fıstık ezmesi
🥜🍏 ARA ÖĞÜN:
Badem ve yeşil elma
🥗🍗 ÖĞLE:
Izgara tavuk veya tofu ve yeşil salata
Zeytinyağı ve limonlu sos
Bulgur pilavı veya esmer pirinç
🍨🍊 ARA ÖĞÜN:
Tam yağlı yoğurt ve taze portakal dilimleri
🐟🌽 AKŞAM:
Izgara somon veya fırınlanmış sebzeler
Kinoa veya kepekli makarna