43'lük şarkıcının 71'den 61'e düşme sırrı ortaya çıktı! "Her sabah mutlaka..." 60 günde 10 kilo verdiren Petek Dinçöz diyeti!

🍳 SABAHLARI MUTLAKA YUMURTA Sabahları yumurta yiyen Petek Dinçöz öğle ve akşam yemeklerinde yağsız sebze yemeği ve ızgara et tüketiyor. İşte Petek Dinçöz'ün açıklamaları; 🍏🥭"Yiyerek zayıflıyorum. Et de, sebze de, meyve de yiyorum. Eskiden meyve yemezdim. Şimdi bütün meyvelerimi yiyorum."

🥜🍏 ARA ÖĞÜN: Badem ve yeşil elma 🥗🍗 ÖĞLE: Izgara tavuk veya tofu ve yeşil salata

Zeytinyağı ve limonlu sos

Bulgur pilavı veya esmer pirinç

🍨🍊 ARA ÖĞÜN: Tam yağlı yoğurt ve taze portakal dilimleri 🐟🌽 AKŞAM: Izgara somon veya fırınlanmış sebzeler

Kinoa veya kepekli makarna

🥕🍵 ARA ÖĞÜN: Havuç dilimleri ve humus

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