Metin Akpınar'ın 62 yıllık eşi bakın kim çıktı! "Aksaray'ın en büyük yangını" diyordu! İşte Metin Akpınar gözlerden uzak yaşayan eşi

Metin Akpınar son dönemin en büyük magazin skandallarından birine imzasını attı... 62 yıllık evli Metin Akpınar'ın, evlilik dışı ilişkisinden 35 yaşında bir kızı olduğu haberi kısa sürede gündeme bomba gibi düştü. Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, açtığı davayı kazandı. Bu haber sonrası Metin Akpınar hakkında her şey merak edilir oldu ancak en çok araştırılan eşinin kim olduğu. Akpınar bir dönem verdiği röportajda eşiyle tanışma hikayelerini "Aksaray'ın en büyük yangını" olarak tanımlamıştı. İşte Metin Akpınar'ın eşi olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri.
Metin Akpınar'ın 35 yaşında bir kızının olduğu haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, 14 yıldır Akpınar'ın kendisini kabul etmediğini, davanın nihayet sonuçlandığını ve kendisinin Akpınar'ın özbeöz kızı olduğunu açıkladı.
Evlilik dışı ilişkiden 35 yaşında bir kızı olan Metin Akpınar ise 1964 yılından bu yana Göksel Özdoğdu ile evli. 62 yıllık evliliğin nasıl başladığını Akpınar şu sözlerle anlatmıştı:
Eskiden mahalleye yeni komşu taşınınca, evlerinde henüz ocak yanmıyor diye komşular yemek yapıp götürürlerdi. Nadide Hanım da hemen bir düğün çorbası yaptı, yanına ekmeğinden suyuna eksiksiz bir tepsi hazırladı. "Al oğlum," dedi Metin'e, "götür bunu."
Kapıyı Göksel açtı. "Biz karşı komşuyuz," dedi Metin, "annem gönderdi."
İlk karşılaşma... 62 yıllık beraberliğin ilk anı…
Mahalleye yeni biri geldi mi ertesi sabah, "Hoş geldin komşu kardeş," diye yanaşılır. Sen kapmazsan başkaları kapar kızı. Hazırlandım, süslendim, hemen çıktım, 'Hoş geldin komşu kardeş, nerede okuyorsun, ne yapıyorsun? Hadi sahil yolunda biraz yürüyelim…