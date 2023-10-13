Metin Akpınar'ın 62 yıllık eşi bakın kim çıktı! "Aksaray'ın en büyük yangını" diyordu! İşte Metin Akpınar gözlerden uzak yaşayan eşi

Metin Akpınar son dönemin en büyük magazin skandallarından birine imzasını attı... 62 yıllık evli Metin Akpınar'ın, evlilik dışı ilişkisinden 35 yaşında bir kızı olduğu haberi kısa sürede gündeme bomba gibi düştü. Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, açtığı davayı kazandı. Bu haber sonrası Metin Akpınar hakkında her şey merak edilir oldu ancak en çok araştırılan eşinin kim olduğu. Akpınar bir dönem verdiği röportajda eşiyle tanışma hikayelerini "Aksaray'ın en büyük yangını" olarak tanımlamıştı. İşte Metin Akpınar'ın eşi olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri.