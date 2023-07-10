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    • Magazin
    • 10.07.2023 20:11
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    • 10.07.2023 20:22
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    Özkan Uğur'un doktorundan yürek sızlatan paylaşım: Ne yaptık ne ettiysek olduramadık...

    Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Özkan Uğur'dan geçtiğimiz günlerde acı haber geldi. Üç kez lenf kanserini yenen ancak hastalığı nükseden 'MFÖ' grubunun üyelerinden Özkan Uğur, 69 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sanat camiasını da yasa boğan vefat haberinin ardından Uğur'un doktorundan gelen açıklama ise yürekleri sızlatttı.

    takvim.com.tr
    Özkan Uğur’un doktorundan yürek sızlatan paylaşım!

    Üçüncü kez lenf kanserine yakalanan ve yaşadığı böbrek rahatsızlığı nedeniyle bir süre önce entübe edilen sanatçı Özkan Uğur, 69 yaşında vefat etti.

    Usta sanatçı Özkan Uğur 2013 yılında lenfomaya yakalanmış, başarılı geçen tedavi sürecinin ardından hastalığı atlatmıştı.

    Daha önce üç kez lenf kanserini yenen, Uğur, kısa bir süre önce de entübe edilmişti.

    Hayranları Özkan Uğur'dan gelecek iyi haberi beklerken ünlü isimden gelen acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından duyurmuştu.

    Uğur'un vefat haberi tüm sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğarken doktoru santaçının son anlarını anlattı.

    Sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşım yapan Dr. Aylin İlksöz, "Özkan Uğur'dan bahsetmek istiyorum" diyerek şunları söyledi:

    Yoğun bakımda çalışan bir anestezi doktoru olarak maalesef işimin bir parçası insanlara sevdiklerinin ölüm haberi vermek, bunun en zor olduğu anlardan biri Özkan Uğur'un ailesine onun ölüm haberini verdiğim an oldu.

    "Özkan Uğur'la ilgili anlatılacak çok şey var, ama şu an şarkılarından, oyunculuğundan ya da Ali Desidero'yu bile ezbere biliyor oluşumdan değil son 1.5 aydır yoğun bakımımızda yatarken tanıdığım Özkan Uğur'dan bahsetmek istiyorum.

    Yoğun bakımlar bence insanın en gerçek halini gördüğümüz yerler, ölüm gerçeği devreye girince birkaç gün önce uykularınızı kaçıran başka dertleriniz önemsiz ayrıntılara dönüşüyor, toplum baskısından kurtulup tam olarak kimseniz ona dönüşüyorsunuz.

        ÇOK AZ İNSANIN ERİŞEBİLECEĞİ BİR ERDEM

        Günlük hayatta nazik bir insan olmak çok takdir ettiğim bir özellik, ama illa gerçek olmak zorunda değil, oysa yoğun bakım yatağında yatarken en zorlandığın anlarda bile teşekkür etmeyi ve lütfen demeyi ihmal etmemek, gülümsemeye devam etmek...Bu, hayatta çok az insanın erişebileceği bir erdem.

        "ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

        Çok teşekkür ederim Özkan abi bize zor durumda olmanın kaba olmak için bir bahane olmadığı gösterdiğin için, o anlarında bile saçlarının yıkanıp taranmasından aldığın keyif için, bir an bile hayat sevincini, güler yüzünü ve nezaketini kaybetmediğin için, bu özelliklerinle bizlere yine örnek olduğun için. Seninle tanışmak ve bu süreçte sana eşlik etmek benim için bir onurdu."

        "OLDURAMADIK"

        "Sevgili eşi Aysun Aslan ve oğlu Alisan Uğur, sizlerle ilgili de yazabileceğim tonlarca güzel şey var ama aranızdaki sevgiye tanık olmamıza izin verdiğiniz için, size verdiğimiz en kötü haberlerden sonra bile mutlaka içtenlikle teşekkür ettiğiniz için, acınızı paylaşmama izin verdiğiniz için çok teşekkür ederim size.

        Biz büyük bir ekip olarak uzun süredir elimizden gelen her şeyi yapıyorduk ama ne yaptık ne ettiysek olduramadık..."

        BAKAN KOCA'DAN PAYLAŞIM

        Bakan Koca, bir süredir tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden sanatçı Özkan Uğur için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

        "Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

            PROGRAM BELLİ OLDU
            Özkan Uğur'un cenaze töreni programı belli oldu. Tören programını 'Yahşi Batı' ve 'Pek Yakında' gibi filmlerde Özkan Uğur ile birlikte rol alan oyuncu Zafer Algöz sosyal medya hesabından paylaştı.

            CENAZE NAMAZI TAKSİM CAMİİ'NDE
            Oyuncu Zafer Algöz paylaşımında, "Özkan Uğur'un cenaze töreni 11 Temmuz Salı günü AKM'de saat 11.00'de yapılacak. Taksim Camii'nde öğle cenaze namazı kılınacak ve ardından Karacaahmet'te defnedilecektir. Tüm sevenlerinin ve ülkemizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.

            BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI
            Özkan'ın vefatının ardından birçok isim taziye mesajı yayınladı.

            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden sanatçı Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet, yakınları, sevenleri ve tüm sanat camiasına başsağlığı diledi.

            Başkan Erdoğan, İstanbul'da bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ve 69 yaşında yaşamını kaybeden sanatçı Özkan Uğur için sosyal medya hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

            "Vefat haberini aldığımız, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan, ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."

            MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 69 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

            Bahçeli, sanatçı Özkan Uğur'un vefatı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

            Bahçeli, şunları kaydetti:

            "Sanat camiamızın mümtaz isimlerinden olan, müzik ve sinema alanlarında milli kültürümüze sunduğu değerli katkılarıyla her zaman sevgi ve saygıyla andığımız Sayın Özkan Uğur'un vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

            YERLİKAYA'DAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI
            İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medyadan Özkan Uğur'un vefatı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

                Yerlikaya, "Türk Müziği'nin unutulmaz gruplarından MFÖ'nün solisti, canlandırdığı karakterlerle hafızalarımıza kazınan kıymetli sanatçımız Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun. Ailesinin, sevenlerinin ve sanat camiasının başı sağ olsun." dedi.

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                Haberler Magazin Özkan Uğur'un doktorundan yürek sızlatan paylaşım: Ne yaptık ne ettiysek olduramadık...
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