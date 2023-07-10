Özkan Uğur'un doktorundan yürek sızlatan paylaşım: Ne yaptık ne ettiysek olduramadık...

Üçüncü kez lenf kanserine yakalanan ve yaşadığı böbrek rahatsızlığı nedeniyle bir süre önce entübe edilen sanatçı Özkan Uğur, 69 yaşında vefat etti.
Usta sanatçı Özkan Uğur 2013 yılında lenfomaya yakalanmış, başarılı geçen tedavi sürecinin ardından hastalığı atlatmıştı.
Daha önce üç kez lenf kanserini yenen, Uğur, kısa bir süre önce de entübe edilmişti.
Hayranları Özkan Uğur'dan gelecek iyi haberi beklerken ünlü isimden gelen acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından duyurmuştu.
Uğur'un vefat haberi tüm sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğarken doktoru santaçının son anlarını anlattı.
Sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşım yapan Dr. Aylin İlksöz, "Özkan Uğur'dan bahsetmek istiyorum" diyerek şunları söyledi:
Yoğun bakımda çalışan bir anestezi doktoru olarak maalesef işimin bir parçası insanlara sevdiklerinin ölüm haberi vermek, bunun en zor olduğu anlardan biri Özkan Uğur'un ailesine onun ölüm haberini verdiğim an oldu.
"Özkan Uğur'la ilgili anlatılacak çok şey var, ama şu an şarkılarından, oyunculuğundan ya da Ali Desidero'yu bile ezbere biliyor oluşumdan değil son 1.5 aydır yoğun bakımımızda yatarken tanıdığım Özkan Uğur'dan bahsetmek istiyorum.
Yoğun bakımlar bence insanın en gerçek halini gördüğümüz yerler, ölüm gerçeği devreye girince birkaç gün önce uykularınızı kaçıran başka dertleriniz önemsiz ayrıntılara dönüşüyor, toplum baskısından kurtulup tam olarak kimseniz ona dönüşüyorsunuz.