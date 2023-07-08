Özkan Uğur’un yakın dostu Mazhar Alanson katıldığı canlı yayın programında ağlamaktan konuşamadı: Melek gibi bir adamdı
Daha önce üç kez lenf kanserini yenen ancak geçtiğimiz aylarda tekrar kansere yakalanan ve yoğun bakımda tedavi gören sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti. Yaklaşık bir aydır gördüğü tedaviye cevap vermeyen sanatçı, 69 yaşında hayata veda etti. Uzun süredir kanserle mücadele veren Özkan Uğur'un acı haberi sevenlerinin yüreklerini dağladı. Sanat camiası ve siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları gelirken, Özkan Uğur'un yakın dostu ve grup arkadaşı Mazhar Alanson, katıldığı bir canlı yayın kanalında ağlamaktan konuşamadı. Yaşadığı acı sesine vuran Alanson, "Melek gibi bir adamdı. Ağızından tek bir kötü şey duymadım yıllardır. Melek gibi çocuk" dedi. İşte yürekleri dağlayan o anlar...
08.07.2023 20:26 - Son Güncelleme: 08.07.2023 20:59
Başkan Erdoğan Uğur'un vefat haberine yönelik başsağlığı mesajı paylaşımda bulunurken "Bugün vefat haberini aldığımız, müzik alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan, ülkemizin sevilen ses ve sinema sanatçısı Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
MAZHAR ALANSON AĞLAMAKTAN KONUŞAMADI
Sanat camiası ve siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları gelirken, Özkan Uğur'un yakın dostu ve grup arkadaşı Mazhar Alanson, katıldığı bir canlı yayın kanalında ağlamaktan konuşamadı.