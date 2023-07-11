EDHO'nun yıldızına talih kuşu konacak! Yeni dizisiyle ekranların tozunu attırmaya geliyor

Kenan Çoban son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Fahri karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı. Ünlü oyuncu bu kez Osmanlı'ya bağlı Trablus bölgesinde geçen ve gerçek bir hikayeden esinlenen bir projede izleyici karşısına çıkacak. TRT'de yayınlanacak dizi Teşkilat-ı Mahsusa Trablus adını taşıyacak. Kenan Çoban'ın bu yeni projede üstleneceği önemli rol diziye ayrı bir heyecan katıyor.