MFÖ grubunun üyesi Raif Özkan Uğur'u arkadaşları anlattı! Yaşı hep 19 kalacak...

AK Parti Milletvekili / Sanatçı Yücel Arzen, "Türkiye'nin sanat dünyasının başı sağ olsun. Nevi şahsına münhasır biriydi Özkan Uğur. Ben de sıkı bir takipçisiydim MFÖ'nün. Coşkusuyla hepimizin gönlünü fethetmişti. Çok renkli karakterler çıkarmıştı. Kendisiyle bir müzikalde birlikte çalışma şansını erişmiştim. Yaklaşık 4 yıl önce Küçük Prens'i müzikal yapmıştık. Orada çok renkli bir karakter olan astranotu canlandırmıştı. Günlük hayatında da çok neşe dolu biriydi." dedi.