MFÖ grubunun üyesi Raif Özkan Uğur'u arkadaşları anlattı! Yaşı hep 19 kalacak...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MFÖ grubunun üyelerinden sanatçı Özkan Uğur'un hayatını kaybettiğini bildirdi. Uğur'un vefat haberinin ardından sanat camiası ve siyasilerden başsağlığı mesajları yağdı.Başkan Erdoğan, 'Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum' dedi. Özkan Uğur'un acı haberini alan dostları, sanat dünyasından mesai arkadaşları duygularını A Haber canlı yayınında paylaştı. Sanatçı Hakan Peker, "Haberi çok çok yeni aldım. Çok üzüldüm. Şoktayım şu anda. Benim bu en son Karam albümünde Karam şarkısında Göksu evlerinde otururken o zaman Özkan Ağabey'e telefon açmıştık gel bir bak şarkımız var şuna bir vokal ne yapabilir falan diye o baştaki vokali yapmıştı. Yardımsever bölüşen paylaşan destek olan bir insandı." dedi. İşte arkadaşları Özkan Uğur'u şu sözlerle anlattı....
"Özkan Uğur öldü mü, neden öldü? Özkan Uğur ne hastasıydı, sağlık durumu nasıl?" gündemdeki sorular arasında yer alıyor. İşte konu hakkında son gelişmeler....Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, acı haberi duyurdu. Koca, "Sevgili Özkan Uğur'u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medyadan Özkan Uğur'un vefatı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.
Yerlikaya, "Türk Müziği'nin unutulmaz gruplarından MFÖ'nün solisti, canlandırdığı karakterlerle hafızalarımıza kazınan kıymetli sanatçımız Özkan Uğur'a Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun. Ailesinin, sevenlerinin ve sanat camiasının başı sağ olsun." dedi.
AK Parti Milletvekili / Sanatçı Yücel Arzen, "Türkiye'nin sanat dünyasının başı sağ olsun. Nevi şahsına münhasır biriydi Özkan Uğur. Ben de sıkı bir takipçisiydim MFÖ'nün. Coşkusuyla hepimizin gönlünü fethetmişti. Çok renkli karakterler çıkarmıştı. Kendisiyle bir müzikalde birlikte çalışma şansını erişmiştim. Yaklaşık 4 yıl önce Küçük Prens'i müzikal yapmıştık. Orada çok renkli bir karakter olan astranotu canlandırmıştı. Günlük hayatında da çok neşe dolu biriydi." dedi.