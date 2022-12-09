ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM YOK MU, NEDEN? 9 Aralık Kanal D yayın akışı! Arka Sokaklar bitti mi, final mi yeni bölüm ne zaman?

Arka Sokaklar yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Cuma akşamlarının sevilen dizisi hakkında 'ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM YOK MU, NEDEN? Arka Sokaklar bitti mi, final mi yeni bölüm ne zaman?' sorularına yanıt aranıyor. İşte 9 Aralık Kanal D yayın akışı ve diğer merak edilenler!
ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM YOK MU, NEDEN?
Arka Sokaklar bu akşam yayınlanmayacak. 9 Aralık 2022 Kanal D yayın akışında Arka Sokaklar yer almıyor. Bu akşam saat 20:00'da yabancı film Örümcek Adam 3 yayınlanacak.
9 ARALIK 2022 KANAL D YAYIN AKIŞI!
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hicran
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Örümcek Adam 3 (Yabancı Sinema)
22:30 Örümcek Adam 3 (Yabancı Sinema)
01:45 O Kız
03:30 Gelinim Mutfakta
05:45 Kavak Yelleri