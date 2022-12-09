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    • Magazin
    • 09.12.2022 16:51
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    • 09.12.2022 16:52
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    ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM YOK MU, NEDEN? 9 Aralık Kanal D yayın akışı! Arka Sokaklar bitti mi, final mi yeni bölüm ne zaman?

    9 Aralık 2022 Cuma Kanal D yayın akışı yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Ekranların en uzun süren dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar son haftalarda yayınlanmıyor. Bu noktada her Cuma akşamı dizinin izleyicileri internet arama motorlarında günlük yayın akışını araştırıyor. Peki ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM YOK MU, NEDEN? Arka Sokaklar bitti mi, final mi yeni bölüm ne zaman?

    ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM YOK MU, NEDEN?

    Arka Sokaklar yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Cuma akşamlarının sevilen dizisi hakkında 'ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM YOK MU, NEDEN? Arka Sokaklar bitti mi, final mi yeni bölüm ne zaman?' sorularına yanıt aranıyor. İşte 9 Aralık Kanal D yayın akışı ve diğer merak edilenler!

    ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM YOK MU, NEDEN?

    Arka Sokaklar bu akşam yayınlanmayacak. 9 Aralık 2022 Kanal D yayın akışında Arka Sokaklar yer almıyor. Bu akşam saat 20:00'da yabancı film Örümcek Adam 3 yayınlanacak.

    9 ARALIK 2022 KANAL D YAYIN AKIŞI!

    07:00 Küçük Ağa
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Hicran
    13:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Aşk ve Umut
    17:00 Hicran
    18:30 Kanal D Ana Haber
    20:00 Örümcek Adam 3 (Yabancı Sinema)
    22:30 Örümcek Adam 3 (Yabancı Sinema)
    01:45 O Kız
    03:30 Gelinim Mutfakta
    05:45 Kavak Yelleri

        ARKA SOKAKLAR FİNAL Mİ, BİTTİ Mİ?

        Arka Sokaklar yeni bölüm çekimlerine 45 günlük ara verilmişti. Dizinin yapımcısı türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle verilen ara bu hafta da devam ediyor. İlker İnanoğlu, Arka Sokaklar ile ilgili açıklama yaptı.

        İnanoğlu; "Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz" dedi.

        ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        Arka Sokaklar yeni bölümle ilgili henüz bir tarih verilmedi. Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada 45 günlük bir aradan söz edilmişti. Arka Sokaklar yayın tarihi belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
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        Haberler Magazin ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM YOK MU, NEDEN? 9 Aralık Kanal D yayın akışı! Arka Sokaklar bitti mi, final mi yeni bölüm ne zaman?
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