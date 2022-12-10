Falcı 'Faladdin' için çalıntı davası! Sertaç Taşdelen'e 'marka' taklidinden suç duyurusu

Son beş yıldır düzenlediği sayısız sergi ve etkinlikle sanat camiasında prestijli bir yere sahip olan Akaretler'deki sanat galerisi Vision Art Platform'un avukatları, Sertaç Taşdelen'e karşı harekete geçti.

BİRÇOK TAKLİT MARKA VE İSİM TESPİT EDİLDİ

İstanbul FSEK Mahkemesi'nce, Sertaç Taşdelen'in Vision Art Platform'un markalarını ve ismini kopyalayarak gerçekleştirdiği 'Vision', 'Vision Art', 'Vision Art İnisiyatifi', 'Vision Technology' ve buna benzer ürettiği birçok taklit marka ve isim tespit edildiği öğrenildi.