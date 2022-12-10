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    • Magazin
    • 10.12.2022 21:57
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    • 10.12.2022 21:57
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    Falcı 'Faladdin' için çalıntı davası! Sertaç Taşdelen'e 'marka' taklidinden suç duyurusu

    Akaretler’deki sanat galerisi Vision Art Platform, taklit marka ve isim kullanımı nedeniyle 'Faladdin' ve 'Binnaz Abla' isimli falcılık uygulamalarının sahibi olan Sertaç Taşdelen hakkında, suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Taşdelen'in 2022 yılında kurduğu Vision Art Initiative markasının çalıntı olduğu belirtildi. 'Marka hakkına tecavüz' suçu 1 yıldan 3 yıla kadara hapis cezasını gerektiriyor. Hukukçular, falcılığın da 677 sayılı Kanun’a göre suç olduğunu hapis cezasıyla birlikte para cezasını gerektirdiğini vurguladı.

    takvim.com.tr
    Falcı ’Faladdin’ için çalıntı davası!

    Son beş yıldır düzenlediği sayısız sergi ve etkinlikle sanat camiasında prestijli bir yere sahip olan Akaretler'deki sanat galerisi Vision Art Platform'un avukatları, Sertaç Taşdelen'e karşı harekete geçti.

    BİRÇOK TAKLİT MARKA VE İSİM TESPİT EDİLDİ
    İstanbul FSEK Mahkemesi'nce, Sertaç Taşdelen'in Vision Art Platform'un markalarını ve ismini kopyalayarak gerçekleştirdiği 'Vision', 'Vision Art', 'Vision Art İnisiyatifi', 'Vision Technology' ve buna benzer ürettiği birçok taklit marka ve isim tespit edildiği öğrenildi.

    Falcı Faladdin Sertaç Taşdelen'in, son yaptığı sanat içerikli paylaşımları 'Ceo, Vision' şeklinde yaptığı da belirtiliyor.

    1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI
    Sanat Galerisi Vision Art Platform avukatlarının, Sertaç Taşdelen hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmaya hazırlandığı ifade edildi. 'Marka hakkına tecavüz' suçu 1 yıldan 3 yıla kadara hapis cezasını gerektiriyor.

        FALCILIK SUÇUNDAN DA CEZA YİYEBİLİR
        Hukukçular, falcılığın da 677 sayılı Kanun'a göre suç olduğunu hapis cezasıyla birlikte para cezasını gerektirdiğini; falcılıkta kullanılan alet, bilgisayar programı ve her çeşit edevata suç delili kapsamında el koyulması gerektiğini ifade ediyor.

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