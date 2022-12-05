Arka Sokaklar’ın Zeliş’iydi... Yüsra Geyik dekoltede sınır tanımadı! Mini elbisesi ile öyle bir yürüdü ki! Mankenlere meydan okudu
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Yüsra Geyik, sosyal medya hesabında yayınladığı görüntülerle gündem oldu. Hem karın hem göğüs dekolteli mini elbisesi ile poz veren oyuncu, kırmızı halıda yürüdüğü anları paylaştı. Kısa sürede gündem olan paylaşıma, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yoğun ilgi gösterdi. İşte Yüsra Geyik'in o paylaşımı...
05.12.2022 22:28 - Son Güncelleme: 05.12.2022 22:53
Yüsra Geyik, Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliha Çoban (Zeliş) karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.