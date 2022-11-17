Şafak Sezer - Cem Özer kavgasında olay itirafın ardından 'itiş kakış' açıklaması! 'Bir tane vurdum uçtu' demişti: "Eminim pişman olmuştur"

"KÜL TABLASINI FIRLATMAMAYA ÇALIŞTI, ELİNİ KESTİ"

Ben o filmde yapımcıydım. Kişisel bir nedenden kavga etmedik, Şafak'ın iş disiplinsizliğinden kaynaklıydı. Ekibi saatlerce bekletiyor ve bunu defalarca yapıyor. Vay efendim tıraş olmamış. Bazıları starlığı yanlış öğreniyorlar. Starlık şişik ego ile olmaz. Star adam çok yüce gönüllü, mütevazı olmalı. Herkesten önce sete gelmeli, örnek olmalı. Şafak'ı kişisel olarak severim. Bir daha çalışırım ama kendini düzeltmek kaydıyla çalışırım. Çalışırım tabii... Saatinde gelecek. Çok acil işin olur, o zaman olur. Geç kalınca çıktı kavga da. İnsan bir karşısındakinin cüssesine bakar öyle kavga eder. Yakama falan yapıştı. Ben de bir tane vurdum. O da asansörün oradaki kül tablasına uçtu ve kondu. Sonra kül tablasını fırlatmaya çalışınca elini kesti. Ertesi gün saatinde geldi. Öncesinde attı tuttu. Mafya... Birileri aradı beni falan. Abileri aradı. Kulağımı çekmeye çalıştırlar.