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    • Magazin
    • 17.11.2022 10:56
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    • 17.11.2022 10:59
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    Şafak Sezer - Cem Özer kavgasında olay itirafın ardından 'itiş kakış' açıklaması! 'Bir tane vurdum uçtu' demişti: "Eminim pişman olmuştur"

    Şafak Sezer - Cem Özer kavgasında olay itirafın ardından 'itiş kakış' açıklaması geldi. 2009 yılında vizyona giren 'Kadri'nin Götürdüğü Yere Git' filminde birlikte rol alan Cem Özer ve Şafak Sezer'in kavgası uzun süre gündem olmuştu. Sezer, 2013'te verdiği bir röportajda, "O cüsseyle beni yerden yere vurur ama onda o yürek yok" demişti. Cem Özer, geçtiğimiz günlerde konu hakkında çarpıcı itiraflarda bulundu. 'Bir tane vurdum uçtu' diyen Cem Özer, olay yaratan açıklaması hatırlatılan Özer'in, bu kez 'itiş kakış' vurgusu yapması dikkat çekti.

    Şafak - Cem kavgasında olay itirafın ardından şok çıkış!

    'Bir tane vurdum uçtu' demişti... Şafak Sezer - Cem Özer kavgasında olay itirafın ardından 'itiş kakış' açıklaması geldi. Cem Özer'in hem yapımcılığını üstlendiği hem de rol aldığı, 2009 yılında vizyona giren 'Kadri'nin Götürdüğü Yere Git' filminin setinde kavga çıkmıştı. Özer ile başrol oyuncusu Şafak Sezer, önce sözlü tartışma yaşamış, gerginlik daha sonra fiziksel boyuta ulaşmıştı. Birbirine giren ünlü isimler, uzun süre magazin gündeminden düşmemişti.

    "CEM'DE O YÜREK YOK!"

    Şafak Sezer, 2013'de yaptığı açıklamda, "Cem Özer o cüsseyle beni yerden yere vurur, ama onda o yürek yok. Geçmişte dümenden barıştık, ama sadece dümenden! O projede Uğur Uludağ'ın hatrı için oynamıştım" demişti. Geçtiğimözi günlerde TV8'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk olan Cem Özer ise yıllar sonra olay kavgayı anlatmıştı.

    "KÜL TABLASINI FIRLATMAMAYA ÇALIŞTI, ELİNİ KESTİ"

    Ben o filmde yapımcıydım. Kişisel bir nedenden kavga etmedik, Şafak'ın iş disiplinsizliğinden kaynaklıydı. Ekibi saatlerce bekletiyor ve bunu defalarca yapıyor. Vay efendim tıraş olmamış. Bazıları starlığı yanlış öğreniyorlar. Starlık şişik ego ile olmaz. Star adam çok yüce gönüllü, mütevazı olmalı. Herkesten önce sete gelmeli, örnek olmalı. Şafak'ı kişisel olarak severim. Bir daha çalışırım ama kendini düzeltmek kaydıyla çalışırım. Çalışırım tabii... Saatinde gelecek. Çok acil işin olur, o zaman olur. Geç kalınca çıktı kavga da. İnsan bir karşısındakinin cüssesine bakar öyle kavga eder. Yakama falan yapıştı. Ben de bir tane vurdum. O da asansörün oradaki kül tablasına uçtu ve kondu. Sonra kül tablasını fırlatmaya çalışınca elini kesti. Ertesi gün saatinde geldi. Öncesinde attı tuttu. Mafya... Birileri aradı beni falan. Abileri aradı. Kulağımı çekmeye çalıştırlar.

        "ŞAFAK İLE BİRÇOK KEZ KARŞILAŞTIK"

        Meslektaşı ile yaşadığı kavga hakkında yıllar sonra yaptığı itiraf çok konuşulan Cem Özer'den yeni bir açıklama geldi. Eşi Pınar Dura ile önceki gün Beyoğlu'nda bir otelde gerçekleşen etkinliğe katılan ünlü oyuncu, "Çok eskide kaldı o olay. Ben gençtim, Şafak da çocuktu daha. Ben sadece Şafak'ı ezmek için değil, olayı anlatmak için öyle bir şey söyledim. Bu olmuş bitmiş bir şey. Sonra biz Şafak ile birçok kez karşılaştık" diye konuştu.

        "TAM DA VURMAK DEĞİLDİ"

        "Bir tane vurdum. Asansörün oradaki kül tablasına uçtu" şeklindeki sözlerini düzeltme ihtiyacı duyan 63 yaşındaki Cem Özer, şu ifadeleri kullandı:
        Tam da vurmak değildi bu arada, itiş kakış oldu sadece. Bu açıklamadan sonra Şafak ile hiç konuşmadık. Büyütülecek bir durum değil. Eminim Şafak da pişman olmuştur o olaydan dolayı. Ben de sonra pişman oldum. Ama bazen set ortamında olabiliyor öyle şeyler.

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        Haberler Magazin Şafak Sezer - Cem Özer kavgasında olay itirafın ardından 'itiş kakış' açıklaması! 'Bir tane vurdum uçtu' demişti: "Eminim pişman olmuştur"
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