'Acemi Cadı', 'Küçük Sırlar', 'Kuzey Güney' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Merve Boluğur son yıllarda oyunculuğa ara vererek şarkıcılık yapmaya başlamıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Boluğur geçtiğimiz haftalarda DJ Mert Aydın'la dünyaevine girmişti. Peki Merve Boluğur boşandı mı? Merve Boluğur ve Mert Aydın neden ayrıldı? DJ Mert Aydın'la kaç gün evli kaldı?
MERVE BOLUĞUR BOŞANDI MI, KAÇ GÜN EVLİ KALDILAR?
2017 yılında Murat Dalkılıç ile boşanan Merve Boluğur, 40 gün önce DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturmuştu. Fakat fikir ayrılıkları yaşadığı bilinen çift son olarak evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı.
Çift önce evleri ayırdı ardından da boşanmak için işlemlere başladı.
''OLMADI... HAYAT BU!''
Merve Boluğur İnstagram hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamasında, "Olmadı teşekkürler. Hayat bu! Mert'e de mutluluklar. Güzel günlerimiz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.