Merve Boluğur boşandı mı? Merve Boluğur ve Mert Aydın neden ayrıldı? DJ Mert Aydın'la kaç gün evli kaldı?

MERVE BOLUĞUR KİMDİR?

16 Eylül 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Merve Boluğur Anne tarafından Yugoslav göçmeni kökenli, baba tarafından ise İzmirlidir. 2006-2007 yıllarında yayımlanan televizyon dizisi Acemi Cadı'da Ayşegül adlı bir cadıyı canlandırarak başrol oynamış ve bu sayede tanınmıştır.

Daha sonra da TRT'de yayımlanan Aşk Yeniden adlı dizide Eylül adında bir karakteri canlandırmıştır. 2009 yılında Star TV'de yayımlanan Kül ve Ateş dizisinde Hayal İsfendiyar adlı karakteri canlandırarak oyunculuğuna devam etmiştir. Kolpa'nın Kadınım şarkısının klibinde Çağkan Çulha ile birlikte oynamıştır.