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    • Magazin
    • 17.11.2022 12:20
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    • 17.11.2022 13:16
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    Merve Boluğur boşandı mı? Merve Boluğur ve Mert Aydın neden ayrıldı? DJ Mert Aydın'la kaç gün evli kaldı?

    Ünlü oyuncu Merve Boluğur ve eşi DJ Mert Aydın'dan flaş ayrılık kararı geldi. Boluğur, sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurdu. Bir süredir eşiyle beraber fotoğraf paylaşmaması ve alyansının parmağında olmaması dikkat çeken güzel oyuncu Mert Aydın'a mutluluklar dileyerek yollarını ayırdıklarını açıkladı. Peki Merve Boluğur boşandı mı? Merve Boluğur ve Mert Aydın neden ayrıldı? DJ Mert Aydın'la kaç gün evli kaldı?

    MERVE BOLUĞUR BOŞANDI MI?

    'Acemi Cadı', 'Küçük Sırlar', 'Kuzey Güney' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Merve Boluğur son yıllarda oyunculuğa ara vererek şarkıcılık yapmaya başlamıştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Boluğur geçtiğimiz haftalarda DJ Mert Aydın'la dünyaevine girmişti. Peki Merve Boluğur boşandı mı? Merve Boluğur ve Mert Aydın neden ayrıldı? DJ Mert Aydın'la kaç gün evli kaldı?

    MERVE BOLUĞUR BOŞANDI MI, KAÇ GÜN EVLİ KALDILAR?

    2017 yılında Murat Dalkılıç ile boşanan Merve Boluğur, 40 gün önce DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturmuştu. Fakat fikir ayrılıkları yaşadığı bilinen çift son olarak evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı.

    Çift önce evleri ayırdı ardından da boşanmak için işlemlere başladı.

    ''OLMADI... HAYAT BU!''

    Merve Boluğur İnstagram hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamasında, "Olmadı teşekkürler. Hayat bu! Mert'e de mutluluklar. Güzel günlerimiz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

        MERT AYDIN KİMDİR?

        6 Mart 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Mert Aydın, 14 yaşındayken profesyonel olarak müzik eğitimlerine başlangıç yapmıştır. Müziğe ilgisi henüz küçük yaşlarda başlayan isim, pek çok ünlü isimle çalışmıştır. Aydın 2021 senesinde Deha Bilimlier ile beraber 'Yağdır' isimli şarkısını yayınlamıştır.

        MERVE BOLUĞUR KİMDİR?

        16 Eylül 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Merve Boluğur Anne tarafından Yugoslav göçmeni kökenli, baba tarafından ise İzmirlidir. 2006-2007 yıllarında yayımlanan televizyon dizisi Acemi Cadı'da Ayşegül adlı bir cadıyı canlandırarak başrol oynamış ve bu sayede tanınmıştır.

        Daha sonra da TRT'de yayımlanan Aşk Yeniden adlı dizide Eylül adında bir karakteri canlandırmıştır. 2009 yılında Star TV'de yayımlanan Kül ve Ateş dizisinde Hayal İsfendiyar adlı karakteri canlandırarak oyunculuğuna devam etmiştir. Kolpa'nın Kadınım şarkısının klibinde Çağkan Çulha ile birlikte oynamıştır.

        Keremcem'in Yutkunamıyorum şarkısının klibinde de oynamıştır. Küçük Sırlar adlı dizide Ayşegül karakterini canlandırmıştır. Kuzey Güney adlı dizide ise Zeynep karakterini canlandırmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Nurbanu Sultan'ı canlandırmıştır.

        Kadir Has Üniversitesinin hazırlığında kalmış ve bırakmıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünde eğitim almıştır. 24 Ağustos 2015 tarihinde Murat Dalkılıç ile evlendi. Murat Dalkılıç'ın 2016'da çıkardığı Epik adlı albümündeki Boya Gitsin şarkısında eşiyle düet yapmıştır. Çift 11 Eylül 2017 tarihinde boşandı. 2018 yılı Mart ayında "Merve Boluğur" adlı kozmetik markasını kurmuştur.
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        Haberler Magazin Merve Boluğur boşandı mı? Merve Boluğur ve Mert Aydın neden ayrıldı? DJ Mert Aydın'la kaç gün evli kaldı?
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