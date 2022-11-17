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    • Magazin
    • 17.11.2022 09:27
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    • 17.11.2022 09:27
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    Fatma Nur bu kez çıldırtmadı ağlattı 'bu halde mi şef olacaksın topal!' Masterchef'te herkesin sinirlerini hoplatan Fatma Nur Uçar meğer...

    Bu sezon beklediği ilginin altında kalan Masterchef'te öyle bir isim var ki, mutfaktaki başarısından çok ettiği kavgalarla gündemden düşmüyor. O isim Fatma Nur Uçar'dan başkası değil. Bu sezon tüm kavgaların odağındaki isim olan, sivri çıkışlarıyla yeri geldiğinde şefleri bir çileden çıkaran Fatma Nur Uçar bu kez hayat hikayesiyle gündemde. Herkesin merak ettiği aksaklığı hakkında konuşan Fatma Nur Uçar'ın hayat hikayesi tam bir dram çıktı. İşte detaylar...

    ’Bu halde mi şef olacaksın topal!’ Fatma Nur meğer...

    Fatma Nur bu kez çıldırtmadı ağlattı 'bu halde mi şef olacaksın topal!' Masterchef'te herkesin sinirlerini hoplatan Fatma Nur Uçar meğer... Masterchef başlar başlamaz herkesi de çileden çıkarmaya başlamıştı Fatma Nur Uçar. Daha elemelerde bile herkese sataşan bir profil çizen Fatma Nur Uçar'ın bu hali tavrı yarışma boyunca da devam etti, kavga etmediği çok az sayıda insan kaldı. Yarışanın sivri dilli kızının hayat hikayesinin altından ise bir dram çıktı. İşte detaylar...

    Her bölümü ayrı bir kaos ve rekabetle geçen MasterChef'in yarışmacılarının da popülerliği gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Bu isimlerden birisi de programın tartışmalı ismi Fatma Nur Uçar.

    Sert ve ilginç çıkışları, yarışmacı arkadaşlarıyla girdiği laf dalaşlarıyla bir anda ön plana çıka Fatma Nur Uçar hakkında detaylar merak ediliyor.

        Fakat tavırlarını törpülemeye başlayan Fatma Nur'un başta Barış olmak üzere diğer yarışmacıların "Seni kimse sevmiyor", "Seni kimse takımında istemiyor" sözleriyle yıkıldığı anlar bu sefer izleyiciler tarafından tepki görmüştü.

        Fakat Fatma Nur'un hayat hikayesi çok başkaymış... İzleyenlerin fark ve merak ettiği engelini meğer Fatma Nur daha ilk günden anlatmış.

        Yürürken aksayan Fatma Nur, ilk eleme turunda "Beni en iyi Mehmet Şef anlar" diyerek anlatmış. Doğuştan kalça çıkıklığıyla dünyaya gelen Fatma Nur'un bir bacağı da diğer bacağından 3 cm kısaymış.

            10 yaşından beri mutfaklarda çalıştığını söyleyen Fatma Nur'un bu engeli çoğu zaman yüzüne vurulmuş. Aslında engel olarak geçmeyen bu sağlık problemi hakkında "Doğuştan kalça çıkıklığım var. Bacağımın teki 3 santim kısa. Sektörde bacağımı görenler 'bu halde mi şef olacaksın?' dedi." diyerek yaşadığı zorlukları anlattı.

            Henüz çok genç ve çok yetenekli olan Fatma Nur, daha sektöre giremeden mobbinge uğradığının da altını çizdi. "Bana 'Sen şef olamazsın, senden anca komi olur' dediler. Bunu diyenler şu an beni izliyor. Bu başarım da onlara kapak olsun."

            "Hatta gün geldi arkamdan 'Topal' diye konuşup dalga geçtiklerini bile duydum."

                Fatma Nur'un bu zorlu yaşam mücadelesine en büyük destek Mehmet Yalçınkaya'dan geldi. "Herkes vücuttaki eksikliklere değil, beyindeki eksikliklere baksınlar. Aslanlar gibi buradasın. Benim de anlatacak bir hikayem var. Belki ben de bir gün anlatırım.''
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                Haberler Magazin Fatma Nur bu kez çıldırtmadı ağlattı 'bu halde mi şef olacaksın topal!' Masterchef'te herkesin sinirlerini hoplatan Fatma Nur Uçar meğer...
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