Fatma Nur bu kez çıldırtmadı ağlattı 'bu halde mi şef olacaksın topal!' Masterchef'te herkesin sinirlerini hoplatan Fatma Nur Uçar meğer...

Henüz çok genç ve çok yetenekli olan Fatma Nur, daha sektöre giremeden mobbinge uğradığının da altını çizdi. "Bana 'Sen şef olamazsın, senden anca komi olur' dediler. Bunu diyenler şu an beni izliyor. Bu başarım da onlara kapak olsun."