Fatma Nur bu kez çıldırtmadı ağlattı 'bu halde mi şef olacaksın topal!' Masterchef'te herkesin sinirlerini hoplatan Fatma Nur Uçar meğer... Masterchef başlar başlamaz herkesi de çileden çıkarmaya başlamıştı Fatma Nur Uçar. Daha elemelerde bile herkese sataşan bir profil çizen Fatma Nur Uçar'ın bu hali tavrı yarışma boyunca da devam etti, kavga etmediği çok az sayıda insan kaldı. Yarışanın sivri dilli kızının hayat hikayesinin altından ise bir dram çıktı. İşte detaylar...
Her bölümü ayrı bir kaos ve rekabetle geçen MasterChef'in yarışmacılarının da popülerliği gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Bu isimlerden birisi de programın tartışmalı ismi Fatma Nur Uçar.
Sert ve ilginç çıkışları, yarışmacı arkadaşlarıyla girdiği laf dalaşlarıyla bir anda ön plana çıka Fatma Nur Uçar hakkında detaylar merak ediliyor.