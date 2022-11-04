Alemin Kıralı'nın Ahsen'inden karnı burnunda ilk kare! Doktor aşkıyla evlenmişti banyodan paylaştı: "Canım pamuğumla ilk doğum günüm"
Alemin Kıralı'nın Ahsen'inden karnı burnunda kare! 3 ay önce doktor aşkıyla evlenmişti banyodan paylaştı görenler yorum yağmuruna tuttu. "Canım pamuğumla ilk doğum günüm" diyen Yağmur Ün kadrosunda Şafak Sezer, Oya Başar, Evrim Akın ve Elvin Levinler gibi isimlerin yer aldığı Alemin Kıralı dizisinde 'Ahsen' karakterine hayat vermişti. Zerda, Ah Be İstanbul, Kırgın Çiçekler ve Söz gibi yapımlarda yer alan Yağmur Ün Instagram'dan karnı burnunda halini paylaştı. Değişimiyle dikkat çeken Yağmur Ün'ün yaşı da merak konusu...
"CANIM PAMUĞUMLA İLK DOĞUM GÜNÜM"
Alemin Kıralı'nın Ahsen'inden karnı burnunda ilk kare! Doktor aşkıyla evlenmişti, banyodan paylaştı kısa sürede gündem oldu.
2011-2013 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan Süreç Film imzalı Alemin Kıralı dizisi, toplam 2 sezon sürmüş ve 67. bölümde final yaparak ekranlara veda etmişti.
Başrollerinde Oya Başar, Şafak Sezer, Evrim Akın, Metin Yıldız, Elvin Levinler ve Zeynep Gülmez gibi isimlerin yer aldığı Alemin Kıralı dizisi, yayınlandığı dönemde milyonları ekran başına kilitlemeyi başarmıştı.
Alemin Kıralı dizisinde hayat verdiği 'Ahsen' karakteriyle hafızalara kazınan Yağmur Ün, Instagram hesabında yaptığı paylaşımla gündem oldu. Doktor sevgilisi Doğaç Ergezen'den geçtiğimiz mayıs ayında evlilik teklifi alan Yağmur, ağustos ayında evlenmişti.
Düğün öncesi hamilelik iddialarıyla gündeme gelen Yağmur Ün, karnı burnunda fotoğrafıyla dikkat çekti.