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Haberler Magazin Şafak Sezer'in dudak uçuklatan evi çeneleri yordu malikanenin içinde yok yok! Kutsal Damacana 4'ü çeken Şafak ağızları açık bıraktı

Şafak Sezer'in dudak uçuklatan evi çeneleri yordu malikanenin içinde yok yok! Kutsal Damacana 4'ü çeken Şafak ağızları açık bıraktı

Şafak Sezer'in dudak uçuklatan evi çeneleri yordu, 9 odalı malikanenin içinde yok yok! Kutsal Damacana 4'ü çeken Şafak ağızları açık bıraktı. Yer aldığı sayısız dizi ve film projeleri ile tanınan Şafak Sezer Kutsal Damacana 4 müjdesi verdi. Başrolünde Şafak Sezer'in rol aldığı başarılı yapım son olarak 2011 yılında 3'üncü filmiyle yayınlanmıştı. Şafak Sezer "Kutsal Damacana 4" filmi için hazırlıklara başladıklarını duyurdu. Ardından kısa sürede gündem olan Şafak Sezer'in hayatı araştırılmaya başlandı. 2011 senesinde Büyükçekmece'deki Toskana Vadisi'nden 7 milyon 300 bin TL'ye satın aldığı villasını satışa çıkarmıştı Şafak... 10 milyonluk malikanenin dekorasyonunu görenler şaştı kaldı. İşte Şafak Sezer'in evi...

13.06.2022 13:00 - Son Güncelleme: 13.06.2022 13:03
Şafak Sezer’in dudak uçuklatan evi çeneleri yordu malikanenin içinde yok yok! Kutsal Damacana 4’ü çeken Şafak ağızları açık bıraktı

Şafak Sezer'in dudak uçuklatan evi çeneleri yordu malikanenin içinde yok yok! Kutsal Damacana 4'ü çeken Şafak ağızları açık bıraktı.

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Şafak Sezer’in dudak uçuklatan evi çeneleri yordu malikanenin içinde yok yok! Kutsal Damacana 4’ü çeken Şafak ağızları açık bıraktı

İlk filmi 2007 yılında sinema severlerle buluşan "Kutsal Damacana" serisi, yıllar geçmesine rağmen hala daha en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor. Başrolünde Şafak Sezer'in rol aldığı başarılı yapım son olarak 2011 yılında 3'üncü filmiyle yayınlanmıştı. Şafak Sezer "Kutsal Damacana 4" filmi için hazırlıklara başladıklarını duyurdu.

Şafak Sezer’in dudak uçuklatan evi çeneleri yordu malikanenin içinde yok yok! Kutsal Damacana 4’ü çeken Şafak ağızları açık bıraktı

Kısa sürede gündem olan ünlü oyuncu geçtiğimiz ay İstanbul'daki 3 katlı, havuzlu içinde disko olan villasını 25 milyon TL'ye satılığa çıkardı. Ancak rolü yüzünden villaya alıcı bulamadığını söyledi.

Şafak Sezer’in dudak uçuklatan evi çeneleri yordu malikanenin içinde yok yok! Kutsal Damacana 4’ü çeken Şafak ağızları açık bıraktı

51 yaşındaki Şafak Sezer, 'Kolpaçino' filminde hayat verdiği, emlak işleriyle ilgilenen 'Özgür' karakteri nedeniyle evini satamadığını açıkladı.

Şafak Sezer’in dudak uçuklatan evi çeneleri yordu malikanenin içinde yok yok! Kutsal Damacana 4’ü çeken Şafak ağızları açık bıraktı

Hadımköy'de 25 milyon değerindeki villasını satılığa çıkaran Sezer, "Evi yaklaşık 1.5 - 2 yıldır satılığa çıkardım fakat rol aldığım filmdeki emlakçı karakterimden dolayı ciddiye almıyorlar beni. 'Özgür abi evi filmcilere kiraya vermiş' deyip makara yapıyorlar. Beni tanımayan birinin gelip alması lazım, yurtdışından müşteri bekliyorum" dedi.

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