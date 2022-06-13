Şafak Sezer'in dudak uçuklatan evi çeneleri yordu malikanenin içinde yok yok! Kutsal Damacana 4'ü çeken Şafak ağızları açık bıraktı.

İlk filmi 2007 yılında sinema severlerle buluşan "Kutsal Damacana" serisi, yıllar geçmesine rağmen hala daha en çok izlenen yapımlar arasında yer alıyor. Başrolünde Şafak Sezer'in rol aldığı başarılı yapım son olarak 2011 yılında 3'üncü filmiyle yayınlanmıştı. Şafak Sezer "Kutsal Damacana 4" filmi için hazırlıklara başladıklarını duyurdu.