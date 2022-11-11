Pınar Altuğ'un tayt çıkışı bomba! Nükhet Duru 'bir dur deyin hoş bir görüntü değil' demişti: "Estetik önemli güzel bir şey görmek..."

"Bu konuda ben bile bazen kendimle çelişiyorum, çünkü benim için estetik görüntü önemlidir. Kadın, adam, çoluk, çocuk meselesi değil, güzel bir şey görmek hepimizin hoşuna gider. İyi bir vücut görmek hepimizin hoşuna gider. Biri şık giyindiğinde 'Bugün ne kadar hoşsun' deriz birbirimize. Beğenmediğin zaman 'Bugün çirkin olmuşsun' demek doğru mu? Doğru. Ben de bir yandan giyindiğimde iyi görüneyim isterim ama bu özgürlüğü kısıtlamakta olmamalı. Bazen 'Keşke giymeseymişim' derim, sonra da 'Giymek istemişse giymiştir, onun özgürlüğü' derim. Kendi içimde bile çelişkili konu. O yüzden Nükhet'e ne 'haklı' ne de 'haksız' diyeceğim."