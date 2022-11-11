Pınar Altuğ'un tayt çıkışı bomba! Nükhet Duru 'bir dur deyin hoş bir görüntü değil' demişti: "Estetik önemli güzel bir şey görmek..."

Nükhet Duru 'bir dur deyin hoş bir görüntü değil' demişti... Pınar Altuğ'un tayt çıkışı bomba! Nükhet Duru, geçtiğimiz günlerde bir markanın yeni koleksiyon tanıtımına katıldı. Ünlü sanatçı defilenin ardından yaptığı açıklamada kadınlarda hiç sevmediği tarzı açıkladı. Nükhet Duru, nam-ı diğer 'Nünü'nün bu sözleri çok konuşulacak cinsten.
"STAR SİSTEMİNE KARŞIYIM"
Nükhet Duru, geçtiğimiz günlerde bir organizasyonda basın mensuplarıyla bir araya gelerek, kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi. Starlık sistemine karşı olduğunu ifade eden usta sanatçı, "Ben bu sisteme karşıyım. Herkesin herkese rahatlıkla ulaşabileceği bir dönemde starlık olayını bir kez daha gözden geçirmek lazım" şeklinde konuştu.
"NE OLUR BU TAYT OLAYINA 'DUR' DEYİN ARTIK"
Kadınların tayt giymelerinden rahatsız olduğunu söyleyen Nükhet Duru, dikkat çeken şu açıklamaya imza attı:
"Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir 'dur' deyin artık. Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta dolaşan bir sürü hanımefendi görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil. Sevmiyorum, bu anlamda fikrimi saklayacak değilim. Görsellik devreye girince, yurt dışından gelen modayı çok yanlış uyguluyor insanımız."