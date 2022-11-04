Pınar Altuğ annesini 25 yaşındayken kaybetmişti! Özlemini çocukluk karesi ile haykırdı kayınvalidesi Nurdan Beykont: "Keşke senin yaşamına..."
Pınar Altuğ annesini 25 yaşındayken kaybetmişti! Özlemini çocukluk karesi ile haykıran Pınar Altuğ'a kayınvalidesi Nurdan Beykont'tan yorum gecikmedi. Kariyerine mankenlikle başlayan Pınar Altuğ 17 yaşındayken girdi hayatımıza. Daha sonra Türkiye Güzeli seçildi. Hafızalara 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı Meltem rolüyle kazındı. 2008 yılında evlenen ve 2009'da da Su adında bir kız çocuğu dünyaya getiren Pınar Altuğ Instagram'dan paylaştığı kareye, "Çok özlüyorum, annem" notunu düştü. Kısa sürede yorum yağmuruna tutulan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden gelen yazı dikkat çekti.
"KEŞKE SENİN YAŞAMINA DAHA UZUN TANIK OLABİLSEYDİ"
Pınar Altuğ annesini 25 yaşındayken kaybetmişti! Özlemini çocukluk karesi ile haykırdı, Pınar Altuğ'un Instagram paylaşımına kayınvalidesi Nurdan Beykont'tan yorum gecikmedi.
2000 - 2003 yılları arasında Umut Elçioğlu ile evli kalan Pınar Altuğ 2008 yılında Yağmur Atacan'la dünyaevine girdi. Pınar Altuğ, aşkın başlama hikayesini "Benim soyunma odamdan dınk diye içeri dalıp, dudaklarıma yapıştı. Salaklaştım 'Merhaba' diye gelip, çatanak diye öpünce. Hala da öpüyor işte..." sözleriyle anlatmıştı.
Babası ve annesini yıllar önce kaybeden Pınar Altuğ Instagram paylaşımıyla gündeme geldi. Annesi Selma Altuğ'u 27 Ocak 1999 yılında kaybeden Pınar Altuğ, ölümünün üzerinden 23 yıl geçen anne özlemini nostaljik kare ile haykırdı.
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, 1999 yılında hayatını kaybeden annesi Selma Altuğ ile bebeklik pozunu paylaşıp ''Çok özlüyorum'' notunu düştü.