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    • Magazin
    • 11.11.2022 10:59
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    • 11.11.2022 10:59
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    Songül Karlı ele güne aldırmadı düğmelerini açıp dekolteli pozunu verdi 'herkes sana hasta ben ameliyatlıyım' Oğlu kızıyordu ama...

    Son günlerin en çok konuşulan ismi Songül Karlı. Özellikle eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını iddia edip, Müge Anlı'ya çıkacağını açıkladığı günden bu yana sürekli magazin gündeminin en tepesinde kendisine yer bulan Songül Karlı, şu sıralar sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelmeyi başarıyor. Önceki gün derin bir göğüs dekoltesiyle paylaşım yapan Songül Karlı ortalığı kasıp kavurdu. İşte detaylar...

    Songül Karlı’dan olay pozlar

    Songül Karlı ele güne aldırmadı düğmelerini açıp dekolteli pozunu verdi 'herkes sana hasta ben ameliyatlıyım' Oğlu kızıyordu ama... Songül Karlı, magazin gündeminde bir türlü hız kesmiyor. Instagram'ı oldukça aktif kullanan Songül Karlı, oğlu Efe'nin 'sürekli bir yerlerin konuşuluyor' itirazına rağmen cesur paylaşımlarının ardını arkasını kesmiyor. Önceki günde siyah bluzünün önünü açıp poz veren Songül Karlı görenleri beğenmeden geçtirmeden edemedi. İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı.

    Derin göğüs dekoltesi ile magazin sayfalarında sıklıkla yer bulan Songül Karlı'nın son paylaşımı yine dikkat çekti.

    Önce kuaföre giderken sıfır makyaj hali ile takipçilerinin karşısına çıkan Songül Karlı son hali ile ortalığı yıktı geçti.

        Kuaförde poz veren Songül Karlı dekolte şov yaptı.

        İşte Songül Karlı'nın cüretkar pozları

        Ünlü türkücü Songül Karlı geçtiğimiz günlerde iş için gittiği Adana'da otel pozlarını ardı ardına paylaşmıştı.
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            Haberler Magazin Songül Karlı ele güne aldırmadı düğmelerini açıp dekolteli pozunu verdi 'herkes sana hasta ben ameliyatlıyım' Oğlu kızıyordu ama...
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