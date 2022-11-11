Songül Karlı ele güne aldırmadı düğmelerini açıp dekolteli pozunu verdi 'herkes sana hasta ben ameliyatlıyım' Oğlu kızıyordu ama... Songül Karlı, magazin gündeminde bir türlü hız kesmiyor. Instagram'ı oldukça aktif kullanan Songül Karlı, oğlu Efe'nin 'sürekli bir yerlerin konuşuluyor' itirazına rağmen cesur paylaşımlarının ardını arkasını kesmiyor. Önceki günde siyah bluzünün önünü açıp poz veren Songül Karlı görenleri beğenmeden geçtirmeden edemedi. İşte Songül Karlı'nın o paylaşımı.