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Haberler Magazin Seray Sever'den yaş farkıyla eleştirilen Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'la ilgili olay itiraf: "Oğlanı sakla dedim ben de genç koca aldım"

Seray Sever'den yaş farkıyla eleştirilen Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'la ilgili olay itiraf: "Oğlanı sakla dedim ben de genç koca aldım"

Seray Sever'den yaş farkıyla eleştirilen Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'la ilgili bomba sözler! Kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile evlenen ve ikiz bebek dünyaya getiren Seray Sever itirafıyla gündeme bomba gibi düştü. Konuk olduğu programda ünlü çiftlerin yaş farkları ele alındı. Seray Sever, Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın evliliği hakkında yıllar önce dalga geçtiğini itiraf etti ve "Büyük konuştum" dedi. İşte "Pınar o dönem bana küstü" diyen Seray Sever'in gündeme bomba gibi düşen açıklaması...

08.11.2022 14:39 - Son Güncelleme: 08.11.2022 14:39
Seray Sever’den yaş farkıyla eleştirilen Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan’la ilgili olay itiraf: Oğlanı sakla dedim ben de genç koca aldım

"OĞLANI SAKLA DEDİM BEN DE GENÇ KOCA ALDIM"

Seray Sever'den yaş farkıyla eleştirilen Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'la ilgili olay itiraf!

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Seray Sever’den yaş farkıyla eleştirilen Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan’la ilgili olay itiraf: Oğlanı sakla dedim ben de genç koca aldım

Oyuncu sunucu Seray Sever, bugün 2. Sayfa programına konuk oldu. Ünlü çiftlerin yaş farklarının konuşulduğu programda Seray Sever, Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın evliliği hakkında yıllar önce yaptığı espriyi anlattı.

Seray Sever’den yaş farkıyla eleştirilen Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan’la ilgili olay itiraf: Oğlanı sakla dedim ben de genç koca aldım

"Pınar'a güldüm başıma geldi" diyen Sever, "Talk Show yapıyordum o dönem Behzat konuğumdu 'Ay dikkat et, Pınar size gelince oğlanı sakla' diye bir espri yaptım. Herhangi bir kötü niyetim yoktu. Büyük konuştum, genç koca aldım. Arada büyük konuşmalar çok iyi oluyor. (gülüyor)

Seray Sever’den yaş farkıyla eleştirilen Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan’la ilgili olay itiraf: Oğlanı sakla dedim ben de genç koca aldım

Pınar benim yaptığım espriyi duyuyor. Manşet oluyor… Pınar bir ara bana bozuldu. Ben de 'Bu Talk Show, espri yanlış anlama' dedim. Yıllar sonra aynı şey benim başıma geldi. Kocasıyla çok mutlu, çocukları çok güzel…" ifadelerini kullandı.

Seray Sever’den yaş farkıyla eleştirilen Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan’la ilgili olay itiraf: Oğlanı sakla dedim ben de genç koca aldım

Seray Sever'in açıklaması sonrası ünlülerin yaşları merak konusu oldu.

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