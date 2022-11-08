Seray Sever'den yaş farkıyla eleştirilen Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'la ilgili olay itiraf: "Oğlanı sakla dedim ben de genç koca aldım"

Pınar benim yaptığım espriyi duyuyor. Manşet oluyor… Pınar bir ara bana bozuldu. Ben de 'Bu Talk Show, espri yanlış anlama' dedim. Yıllar sonra aynı şey benim başıma geldi. Kocasıyla çok mutlu, çocukları çok güzel…" ifadelerini kullandı.