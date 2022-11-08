Seray Sever'den yaş farkıyla eleştirilen Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'la ilgili olay itiraf: "Oğlanı sakla dedim ben de genç koca aldım"
Seray Sever'den yaş farkıyla eleştirilen Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'la ilgili bomba sözler! Kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile evlenen ve ikiz bebek dünyaya getiren Seray Sever itirafıyla gündeme bomba gibi düştü. Konuk olduğu programda ünlü çiftlerin yaş farkları ele alındı. Seray Sever, Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın evliliği hakkında yıllar önce dalga geçtiğini itiraf etti ve "Büyük konuştum" dedi. İşte "Pınar o dönem bana küstü" diyen Seray Sever'in gündeme bomba gibi düşen açıklaması...
08.11.2022 14:39 - Son Güncelleme: 08.11.2022 14:39
"OĞLANI SAKLA DEDİM BEN DE GENÇ KOCA ALDIM"
Seray Sever'den yaş farkıyla eleştirilen Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'la ilgili olay itiraf!
Oyuncu sunucu Seray Sever, bugün 2. Sayfa programına konuk oldu. Ünlü çiftlerin yaş farklarının konuşulduğu programda Seray Sever, Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın evliliği hakkında yıllar önce yaptığı espriyi anlattı.