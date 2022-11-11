Kemal Sunal'ın doğum gününde eşi Gül Sunal'dan yürek sızlatan paylaşım: "Daha çok gülecektik, Nil'im de dedesiyle büyüyecek..."

Kemal Sunal'ın doğum gününde eşi Gül Sunal'dan yürek sızlatan paylaşım geldi. Türk sinemasının efsane oyuncularından Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde hayata gözlerini yumsa da filmleri hala milyonlarca insan tarafından izleniyor. Kemal Sunal, geçtiğimiz temmuz ayında ölümünün 22'nci yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anılmıştı.
KEMAL SUNAL'IN ÖLÜMÜ
Kemal Sunal, hayatı boyunca yaptığı yolculuklarda daima kara taşıtlarını tercih etmiş, uçak ve deniz taşıtlarından korktuğunu dile getirdi. Çeşitli festivallerde, ödül törenlerine kara taşıtıyla yetişemeyen sanatçının uçak fobisi yaşamı boyunca yenemediği bir korkusu olarak kaldı. 3 Temmuz 2000 tarihinde, 'Balalayka' isimli filmin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında kalp krizi geçirdi.
Ölümüne bir dizi ihmaller zincirinin neden olduğu düşünülmektedir. Zeki Alasya, Sunal'ın vefatıyla ilgili görüşünü şöyle dile getirmiştir; "Kimseleri filmin çekileceği yere otobüsle gitmek sıkıntısında bırakmamak için kendini zorlayarak bindi o uçağa, imkanı yok binmez."
"İYİ Kİ DOĞDUN KEMAL"
Gül Sunal, 55 yaşındayken hayata veda eden eşini 78'inci doğum gününde andı. Sunal paylaşımına "11 Kasım.... İyi ki doğdun Kemal .. İyi ki varsın... Daha çok gülecektik, esas şimdi gülecektik..." notunu düştü.
Sunal'ın paylaşımına oğlu Ali Sunal "Annemmmm" yazarken kızı Ezo kalp emojisi bıraktı.